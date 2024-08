Eigentlich nichts Neues – Goldpreis auf neuem Rekordhoch

Gold scheint bei immer mehr Investoren zum Anlageliebling aufzusteigen.

Aktuell war es wohl der schwache US-Dollar, er markierte gerade den niedrigsten Stand des Jahres, der den Goldpreis auf ein neues Hoch hievte. Private Investoren und die Zentralbanken der Schwellenländer sorgen für ein starkes Gold-Jahr 2024. Ist Gold sehr teuer, gehen zwar meist die Schmuckkäufe zurück, doch nicht immer. Stark wiegen auch die nach wie vor präsenten geopolitischen Querelen und Unsicherheiten.

Goldproduzenten freuen sich über mit dem Höhenflug des Goldpreises verbundene steigende Margen. Vermutlich werden die Investitionen im Minenbereich ansteigen, besonders in Nordamerika wird sich das Angebot vergrößern. Andererseits hat sich Gold als Anlage aufgrund der preislichen Entwicklung sicher in vielen neuen Köpfen verankert. Gibt es preisliche Korrekturen nach unten, dann sollten Investoren die Einstiegsmöglichkeiten nutzen. Bei der Nachfrage nach Goldbarren und -münzen Chinas war das erste Quartal 2024 das stärkste seit 2017. Währung und Immobilienmarkt sind in China noch instabil, so dass mit einer weiter stabilen Nachfrage nach Gold zu rechnen ist. Auch in Indien stehen die Zeichen gut für eine starke Goldnachfrage, denn der Monsun war günstig, was immer wichtig ist und die Wirtschaft Indiens wächst solide. Gemäß Prognosen soll die indische Wirtschaft nämlich um mehr als sechs Prozent jährlich wachsen.

Die Kaufargumente für Gold sind zahlreich. Beispiel sind die Präsidentschaftswahlen in den USA oder die Erwartung eines Zinssenkungszyklus in den USA. Die Analysten der Commerzbank etwa rechnen mit drei Zinsschritten in diesem Jahr und drei weiteren im ersten Halbjahr 2025. Für Mitte 2025 prognostizieren sie einen Goldpreis von 2.600 US-Dollar. Nicht nur physisches Gold, sondern auch die Werte von Gold-Bergbaugesellschaften sollten im Blickpunkt der Anlegergemeinde stehen. Tudor Gold und Fury Gold Mines gehören dazu.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – verfügt mit dem Treaty Creek Projekt über eine aussichtsreiche Gold- und Kupferliegenschaft in British Columbia. Aktuelle Bohrungen ergaben bis zu fast 14 Gramm Goldäquivalent pro Tonne Gestein.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – besitzt Projekte in Nunavut und in Quebec. Beim Eau Claire-Projekt in Quebec konnten Ressourcen erfreulich ausgeweitet werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

