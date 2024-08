Zendure AB1000S und AB2000S – Neue Balkonkraftwerk-Batterien mit automatischer Feuerlöschung

Zendure bringt mit den AB1000S &AB2000S zwei neue Balkonkraftwerk-Akkus auf den Markt, die über ein integriertes Aerosol-Brandunterdrückungssystem verfügen, das Brände automatisch erkennt & löscht.

AKKUman.de präsentiert: Zendure AB1000S und AB2000S – Neue Balkonkraftwerk-Batterien mit automatischer Feuerlöschung

AKKUman.de freut sich, die Markteinführung der neuesten Solar-Speicherbatterien von Zendure bekannt zu geben: die AB1000S und AB2000S. Diese innovativen Balkonkraftwerk-Akkus setzen neue Maßstäbe in puncto Sicherheit, indem sie mit einem integrierten Aerosol-Brandunterdrückungssystem ausgestattet sind, das im Brandfall automatisch auslöst und das Feuer löscht. Das „S“ im Produktnamen steht dabei für „Safety“ (Sicherheit).

Sicherheit durch automatisches Feuerlöschsystem

Die AB1000S und AB2000S sind Teil der beliebten SolarFlow-Produktlinie von Zendure und wurden entwickelt, um die von Balkonkraftwerken erzeugte Solarenergie zu speichern, die nicht sofort verbraucht wird. Was diese Batterien jedoch besonders auszeichnet, ist das innovative Aerosol-Brandunterdrückungssystem. Dieses System erkennt im Brandfall Überhitzungen oder technische Defekte wie Kurzschlüsse und löscht das Feuer automatisch. Das System wird bei Temperaturen zwischen 160 und 180 Grad Celsius aktiviert, wobei der feste Aerosolwirkstoff in Gas umgewandelt wird. Die freigesetzten Partikel ersticken das Feuer, ohne schädliche Dämpfe zu erzeugen.

Leistungsstarke Speicherkapazitäten

Die AB1000S und AB2000S bieten Speicherkapazitäten von 960 Wh bzw. 1.920 Wh und sind damit identisch zu den Vorgängermodellen AB1000 und AB2000. Dank der modularen Bauweise können bis zu vier Batterien miteinander verbunden werden, um eine maximale Speicherkapazität von beeindruckenden 7.680 Wh zu erreichen. Dabei können Nutzer sowohl die AB1000S als auch die AB2000S flexibel kombinieren.

Zuverlässiger Betrieb auch bei extremen Temperaturen

Die neuen Akkus sind mit einem fortschrittlichen Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet, das die Leistung kontinuierlich überwacht und eine Überhitzung im Normalbetrieb verhindert. Zudem ermöglichen sie den Betrieb bei extremen Temperaturen bis -20 °C. Ein integriertes Heizelement nutzt die ersten Sonnenstrahlen, um den Akku auf eine sichere Betriebstemperatur zu erwärmen, bevor das Laden beginnt.

Verfügbarkeit und Preise

Die AB2000S ist ab sofort zum Einführungspreis von 799 Euro vorbestellbar, während die AB1000S zum Start für 399 Euro angeboten wird. Beide Modelle bieten eine erhöhte Sicherheit und sind somit eine lohnende Investition für alle, die auf nachhaltige und sichere Energielösungen setzen.

