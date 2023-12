Das neue BLUETTI Balkonkraftwerk System: Sonnenstrom auch mit Balkonkraftwerk maximal nutzen

Stuhr, 14. Dezember 2023 – Immer mehr Menschen suchen nach Wegen, nicht nur Energie zu sparen, sondern auch grüne Energie zu produzieren. Kein Wunder, dass Balkonkraftwerke konstant beliebt sind.

Balkonkraftwerke ermöglichen einen einfachen Zugang zu sauberer Energie bei geringem Platzbedarf und überschaubaren Investitionen. Mit dem neuen Balkonkraftwerk System ist es ab sofort ganz einfach möglich, den selbsterzeugten Strom noch effizienter zu nutzen.

Das Potenzial der Sonne nutzen

Das Herzstück der Balkon-Solaranlage sind die Solarmodule. Sie fangen das Sonnenlicht ein und wandeln es in nutzbaren Gleichstrom. Für sein Balkonkraftwerk System bietet BLUETTI zwei gängige Solarmodule an: ein starres 410W-Glas-Glas-Panel und ein flexibles 255W-Panel. Die Glas-Glas-Module sind größer und robuster und halten Windgeschwindigkeiten von bis zu 37 m/s stand. Die flexiblen TÜV-zertifizierten Module sind leichter und halten Windgeschwindigkeiten von bis zu 46 m/s stand. Darüber hinaus sind die flexiblen Module mit Rahmen versehen, die für zusätzlichen Halt sowie die Einhaltung der deutschen Baunormen sorgen.

Selbsterzeugten Strom individuell nutzen

BLUETTI liefert sein Balkonsolarsystem mit zwei B210-Batterien. Diese verfügen über eine Kapazität von je 2.150Wh. So ist es möglich mit dem Balkonkraftwerk nicht nur die Verbraucher im Haus, wie z.B. Kühlschränke tagsüber zu versorgen, überschüssige Sonnenenergie zu speichern, um sie ganz individuell bei Bedarf abzurufen. BLUETTI typisch sind die B210-Batteriepacks nicht nur einfach Energiespeicher. Sie verfügen zusätzlich über drei Anschlüsse. Einen Zigarettenanzünder, eine USB-A und eine USB-C Buchse zum direkten Aufladen von Gleichstromgeräten. Dank der IP65-Zertifizierung sind sie wasser- und staubdicht und können im Freien aufgestellt werden. Die von BLUETTI ausschließlich verwendeten LiFePO4-Akkus haben eine lange Lebensdauer und eine 10-Jahres-Garantie. Darüber hinaus bietet BLUETTI spezielle Halterungen für die Befestigung der B210-Akkus an, so dass sie für die SolarPlus-Förderung in Frage kommen.

Selbsterzeugten Strom optimal nutzen

Weitere Highlights des BLUETTI Balkonkraftwerk Systems sind der A80 Mikrowechselrichter sowie der D100S PV-Optimierer. Der A80 Mikrowechselrichter wandelt den Gleichstrom der Solarmodule in Wechselstrom um. Er unterstützt zwei Kanäle mit je bis zu 550 W Solareingangsleistung und liefert 600 W Wechselstrom (anpassbar auf 800 W, sobald dies gesetzlich erlaubt ist) und ist damit ideal für kleine Wohnungen. Wie bei Balkonkraftwerken üblich wird der A80 direkt an eine Haushaltssteckdose angeschlossen und versorgt so die Verbraucher im Haus mit Strom.

Das DC/DC-Modul D100S ist die entscheidende Komponente zur Optimierung der Umwandlung von Solarenergie in Gleichstrom. Der PV-Optimierer erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 95 %, minimiert Leistungsverluste bei der Umwandlung und liefert mehr Strom ins Haus als die meisten Balkonkraftwerke. Außerdem kann er die Solarenergie bedarfsgerecht und intelligent auf die Batterie oder die A80 verteilen. Mit der Schutzart IP67 ist er wasserfest und für die Installation im Freien geeignet.

Schnell und unkompliziert installiert BLUETTI Balkonkraftwerke

Die Installation des BLUETTI-Balkon-Solarsystems ist denkbar einfach. Eine komplexe Einrichtung oder Verkabelung sind nicht erforderlich. Um den Solarstrom ins Hausnetz einzuspeisen, muss das System einfach direkt an eine freie Steckdose angeschlossen werden. Dank des Plug-and-Play-Designs können auch Laien das System in einer Stunde oder weniger in Betrieb nehmen. So schnell wie es aufgebaut ist, ist es auch wieder abgebaut. So kann das System einfach bequem mitumziehen, wenn sich sein(e) Besitzer*in räumlich verändert.

BLUETTI Balkonkraftwerk System ist ab sofort verfügbar

Folgende Pakete sind erhältlich:

* A80+D100S+B210+B210 Ständer, 1.848 Euro

* A80+D100S+2*410W Solarmodule+2*verstellbarer Ständer, 1.344 Euro

* A80+D100S+B210+B210 Ständer +2*410W Solarmodule+2*verstellbare Ständer, 2.688 Euro

Selbstverständlich können sämtlich Komponenten auch einzeln erworben werden.

Über BLUETTI

Mit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung unterstützt BLUETTI eine umweltfreundliche und nachhaltige Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich. BLUETTI ist in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BLUETTI online unter https://de.bluettipower.eu/.

