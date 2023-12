BLUETTI AC70: Der perfekte Allrounder – mobile Powerstation, flexibel einsetzbar für höchste Ansprüche

Stuhr – 12. Dezember 2023 – BLUETTI, weltweit agierender Anbieter innovativer Energiespeicherlösungen präsentiert mit der AC70 seine neueste tragbare Powerstation.

Als Upgrade der sehr erfolgreichen EB70S hat die BLUETTI AC70 eine Reihe optimierter Leistungsmerkmale zu bieten. Diese machen das portable Kraftpaket zu einer ausgezeichneten Lösung für Camping, Roadtrips, mobiles Arbeiten oder als zuverlässige Notstromversorgung für zuhause.

Um den netzunabhängigen Lebensstil noch komfortabler zu machen, stattet BLUETTI die AC70 mit einer konstanten Ausgangsleistung von 1.000W, die bei Bedarf mittels Powerlifting auf 2.000W verdoppelt werden kann. Auch die Kapazität der AC70 von 768Wh lässt sich bei Bedarf ausbauen. Hierzu kann die AC70 wahlweise mit den Erweiterungsakkus B80 (806 Wh), B230 (2.048 Wh) und B300 (3.072 Wh) kombiniert werden.

Für Outdoor-Fans, die auf der Suche nach einer geeigneten, netzunabhängigen, flexiblen Stromversorgungslösung für ihre Camping- oder Wohnmobilausflüge sind, ist AC70 Powerstation die optimale Begleiterin. Gerade bei Erkundungstouren abseits der ausgetretenen Pfade ist die ca. 10 Kg leichte, zuverlässige Stromquelle immer auf Abruf verfügbar. Mit dem mitgelieferten AC-Ladekabel kann die AC70 in nur 45 Minuten von 0 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden und ist nach nur 1,5 Stunden komplett geladen. Auch das Aufladen über Solarzellen ist bemerkenswert schnell, dank eines Solareingangs von maximal 500W. Bei optimaler Sonneneinstrahlung kann die Powerstation ihre volle Kapazität in gerade einmal zwei Stunden erreichen.

Auch zuhause schützt die AC70 dank des USV-Systems bei einem Stromausfall z.B. vor Datenverlusten oder Hardwareschäden. Die Powerstation erkennt den Stromausfall automatisch und schaltet innerhalb von nur 20ms nahtlos um, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt.

Der Speicher mit einer Kapazität von 768Wh kann vorübergehend alle wichtigen Geräte im Haus mit Strom versorgen. Dabei ermöglicht es der Power-Lifting-Modus mit einer Leistung von 2.000W mit der AC70 auch leistungsstarke Geräte wie Wasserkocher, Haartrockner, Mikrowellen usw. mühelos kurzzeitig zu betreiben.

Mit Blick auf Sicherheit und Langlebigkeit verwendet BLUETTI ausschließlich LiFePO4-Batteriezellen und garantiert einen sorgenfreien Service von 5 Jahren.

Die AC70 kann über die BLUETTI App via Bluetooth überwacht und verwaltet werden. So können Lade- und Entladezustand und viele weitere Informationen in Echtzeit abgerufen werden. Über die App lassen sich darüber hinaus Funktionen wie der Power-Lifting-Modus und der ECO-Modus, um Strom zu sparen, wenn die Powerstation nicht benutzt wird, steuern.

Die AC70 ist ab sofort zum Preis von 599 Euro erhältlich.

Alle Infos zur BLUETTI AC70 unter https://bit.ly/3Rf9kzw

Über BLUETTI

Mit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung unterstützt BLUETTI eine umweltfreundliche und nachhaltige Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich. BLUETTI ist in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BLUETTI online unter https://de.bluettipower.eu/.

