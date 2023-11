PAPATYA: Exklusive Designer-Liege für höchste Ansprüche.

PAPATYA-Liegen sind nicht nur Möbel, sondern wahre Kunstwerke, die sich nahtlos in moderne oder klassische Stile einfügen.

Stil und Zuverlässigkeit für Hotels und öffentliche Schwimmbäder: Die WAVE Sonnenliegen von Papatya

Die Suche nach hochwertigen, belastbaren Sonnenliegen für den Einsatz in Hotels und öffentlichen Schwimmbädern endet hier. Die WAVE Sonnenliegen von Papatya bieten nicht nur unvergleichlichen Komfort, sondern auch eine bemerkenswerte Tragfähigkeit von bis zu 200 kg, die den Bedürfnissen von anspruchsvollen Umgebungen gerecht wird.

Die Robustheit dieser Liegen macht sie zur idealen Wahl für den gewerblichen Einsatz. Ihr stilvolles Design passt perfekt zu verschiedenen Umgebungen und bietet Gästen eine angenehme Möglichkeit, ihre Zeit am Pool zu genießen.

Als offizieller Vertreter von Papatya in Deutschland präsentiert die renommierte Voko GmbH in Hanau stolz diese hochwertigen Sonnenliegen, die für den Einsatz in Hotels und öffentlichen Bereichen konzipiert sind. Besuchen Sie papatya.com.de, um das umfassende Angebot an erstklassigen Outdoor-Möbeln zu erkunden.

Die WAVE Sonnenliegen sind nicht nur äußerst belastbar, sondern auch ästhetisch ansprechend. Mit verschiedenen Farben und Designs passen sie sich jedem Stil an und bieten gleichzeitig die nötige Stabilität und Langlebigkeit, die in der kommerziellen Nutzung gefordert sind.

Für Hotels und öffentliche Schwimmbäder, die auf Qualität, Stil und Langlebigkeit setzen, sind die WAVE Sonnenliegen von Papatya die ideale Wahl, um Gästen ein Höchstmaß an Komfort und Entspannung zu bieten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Voko GmbH

Herr Alexander Kuchta

Ruhrstr 4a

63450 Hessen – Hanau

Deutschland

fon ..: +4915781557343

web ..: http://papatya.com.de

email : kuchta@papatya.com.de

Pressekontakt:

Voko GmbH

Herr Alexander Kuchta

Ruhrstr 4a

63450 Hessen – Hanau

fon ..: +4915781557343

web ..: http://papatya.com.de

email : kuchta@papatya.com.de

