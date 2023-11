PAPATYA: Exklusive Designer-Stühle für höchste Ansprüche.

PAPATYA-Stühle sind nicht nur Möbel, sondern wahre Kunstwerke, die sich nahtlos in moderne oder klassische Stile einfügen.

In den letzten Jahren erlebte der Möbelmarkt einen beeindruckenden Boom. Die renommierte türkische Marke PAPATYA, bekannt für einzigartige Designer-Stühle, tritt offiziell in den deutschen Markt ein. Der offizielle Vertreter, die VOKO GmbH in Hanau, präsentiert stolz die Kollektion in ihrem Austellungsroom.

Robuste Innovation

PAPATYA setzt konsequent auf hochwertige Materialien, die speziell für anspruchsvolle Umgebungen wie Restaurants, Hotels, Schulen und Kirchen entwickelt wurden. Die Stühle sind nicht nur stilvoll, sondern auch äußerst belastbar und langlebig.

Komfort mit Verlässlichkeit

Der Fokus auf Benutzerkomfort spiegelt sich in optimaler Rückenunterstützung und bequemem Sitzkomfort wider. PAPATYA-Stühle sind die ideale Wahl für ausgedehnte Mahlzeiten oder inspirierende Arbeitssitzungen.

Vielfältige Stile, Bewährte Qualität

Die PAPATYA-Kollektion begeistert mit einer breiten Palette von lebendigen Farben bis zu klassischen Tönen. Die bewährte Qualität steht im Vordergrund, was jedes Stück zu einer zuverlässigen Investition macht.

PAPATYA in Deutschland erleben

Mit dem offiziellen Eintritt in den deutschen Markt betont PAPATYA Qualität, Ästhetik und Komfort. Der Austellungsroom der VOKO GmbH in Hanau bietet die Möglichkeit, die einzigartigen Designs persönlich zu erleben. Bereichern Sie Ihr Zuhause oder Geschäft mit PAPATYA und machen Sie jeden Moment besonders. Weitere Informationen auf papatya.com.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Voko GmbH

Herr Volodymyr Rybalchenko

Ruhrstr 4a

63452 Hanau

Deutschland

fon ..: +4915781557343

web ..: http://www.papatya.com.de

email : rybalchenko@papatya.com.de

Pressekontakt:

Voko GmbH

Herr Alexander Kuchta

Ruhstr 4a

63452 Hanau

fon ..: +4915781557343

web ..: http://www.papatya.com.de

email : kuchta@papatya.com.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

