Public Viewing zum EM-Finale in den Designer Outlets Wolfsburg

Live-Übertragung rundet Street Music Festival in den Designer Outlets Wolfsburg ab

Wolfsburg, 29.07.2022 – Zum Finalspiel der Fußball-Europameisterschaft der Frauen veranstalten die Designer Outlets Wolfsburg in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem VfL Wolfsburg am Sonntag, den 31. Juli 2022 kurzfristig ein kostenloses Public Viewing. Die Live-Übertragung bildet den Abschluss des am Sonntag in den Designer Outlets Wolfsburg stattfindenden Street Music Festivals und wird mit Unterstützung der Stadt Wolfsburg und der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) durchgeführt.

„Neben unserem Street Music Festival bieten wir unseren Besucherinnen und Besuchern mit dem Public Viewing ein weiteres Highlight. Nach einem erfolgreichen Shoppingsonntag können sie das EM-Finalspiel live erfolgen und der deutschen Nationalmannschaft die Daumen zu drücken“, sagt Michael Ernst, Centermanager der Designer Outlets Wolfsburg.

„Hand in Hand haben wir in kürzester Zeit das Public Viewing organisiert – das ist klasse! Auch dass wir dadurch diesem vor allem auch aus Wolfsburger Sicht sportlichem Highlight eine größere Bühne bieten“, sagt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Die Designer Outlets Wolfsburg öffnen am Sonntag bereits ab 13 Uhr zum Sonntagsshopping mit Street Music Festival. Die Live-Übertragung des EM-Finales Deutschland gegen England startet um 18 Uhr in der Nähe des Eingangsbereichs der Designer Outlets. Der Eintritt ist kostenlos. Für das leibliche Wohl sorgen die gastronomischen Angebote in den Designer Outlets Wolfsburg.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann blickt dem EM-Finale mit großer Vorfreude entgegen: „Ich bin absolut begeistert von dieser fulminanten Europameisterschaft! Durch die zentrale Rolle der Wölfinnen in der Nationalmannschaft repräsentieren diese auch Wolfsburg auf internationaler Bühne als Herz des deutschen Frauen-Fußballs. Das wir beim Public Viewing im DOW nun gemeinsam die Daumen drücken können, ist wirklich klasse. Großes Lob an das DOW und alle Beteiligten für die schnelle und unkomplizierte Organisation. Ich werde Sonntag auf jeden Fall vor Ort sein.“

„Nicht nur aus deutscher Sicht ist das Aufeinandertreffen zwischen der DFB-Auswahl und Gastgeber England im ausverkauften Wembleystadion das absolute Traumfinale. Auch unsere erfolgreichen Wölfinnen, dank herausragender Leistungen bislang ein wichtiger Erfolgsfaktor innerhalb der Nationalmannschaft, stehen vor einem weiteren Highlight“, betont Dr. Tim Schumacher, Geschäftsführer des VfL Wolfsburg. „Ich freue mich daher sehr, dass die zahlreichen Frauenfußball-Fans in Wolfsburg am Sonntag die Möglichkeit haben, gemeinsam mitzufiebern und bestenfalls auch gemeinsam den neunten deutschen EM-Titel zu bejubeln. Ein Dank gilt der Stadt Wolfsburg, der WMG sowie den Designer Outlets Wolfsburg, die dieses Event kurzfristig auf die Beine gestellt haben!“

