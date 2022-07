Jazz & more geht in die dritte Runde

Bluespower. bringen schwungvolle Rhythmen in die Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg, 13.07.2022 – Am Samstag, 16. Juli 2022, treten Bluespower. von 11 bis 14 Uhr in der Wolfsburger Innenstadt auf. Beim dritten von insgesamt sechs Jazz & more-Konzerten erwartet die Besucherinnen und Besucher druckvoller Blues auf dem Hugo-Bork-Platz. Präsentiert wird das Konzert von Ehme de Riese. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Band Bluespower. wurde 1985 gegründet und trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Mit energiegeladenen Eigenkompositionen und Coverversionen von Blues-Legenden wie BB King, Muddy Waters oder Willie Dixon zieht die Band seit Jahren Jung und Alt in ihren Bann. Durch Ute Mark an der Posaune und Sven Jordan an den Keyboards, die seit September zur „Kernband“ gehören, hat die Musik noch mehr Power und Drive bekommen. Stücke wie „Let The Good Times Roll“ von Louis Jordan, „Jump Jive And Wail“ von Louis Prima oder „Love At First Sight“ von Little Milton sind dafür der beste Beweis. Bluespower. steht für druckvollen Blues und Spielfreude, die sich auf das Publikum überträgt.

„Jazz & more unter dem Glasdach ist für uns seit vielen Jahren eine ganz besondere Veranstaltung“, betont Bandleader Fritz Köster. „Der Ort, viele bekannte Gesichter, die freundliche Atmosphäre – wir freuen uns schon immer lange im Voraus auf diesen Auftritt.“

„Der Auftakt von Jazz & more verlief vielversprechend und begeisterte bereits zahlreiche Besucherinnen und Besucher“, resümiert WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer. „Mit Bluespower. spielt als nächstes eine hochkarätige und erfahrene Band, die sich munter in die abwechslungsreichen Konzertsamstage einreihen und das Publikum mit ihrem schwungvollen Blues sicherlich mitreißen wird.“

„In unseren drei Marken in der Kaufhofpassage sind wir auch am Samstag für unsere Gäste da und freuen uns stets, wenn die stimmungsvollen Rhythmen vom Hugo-Bork-Platz herüberklingen“, erläutert Karsten Eckhoff, Mitinhaber von Ehme de Riese. „Neben unseren mehrfach ausgezeichneten optischen Dienstleitungen bescheren die Konzerte von Jazz & more somit allen Gästen auch akustisch ein Erlebnis.“

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 23. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 2. Juli bis zum 6. August 2022 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das kostenfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist in diesem Jahr keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

16. Juli 2022 Bluespower.

23. Juli 2022 Ellingtones

30. Juli 2022 Brazzo Brazzone

06. August 2022 Traditional Old Merry Tale Jazzband

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 053618999456

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

