Jazz & more-Auftakt mit der Saratoga Seven Jazzband

Die beliebte Konzertreihe startet am Samstag in der Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg, 30.06.2022 – Am Samstag, 2. Juli 2022 startet die beliebte Konzertreihe Jazz & more. Den Auftakt der Open-Air-Veranstaltung macht die Saratoga Seven Jazzband aus Braunschweig. Von 11 bis 14 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher erstklassiger Oldtime-Jazz auf dem Hugo-Bork-Platz. Präsentiert wird das Konzert von der Volksbank BraWo. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Saratoga Seven Jazzband wurde 1973 gegründet und ist eine feste Größe in der norddeutschen Jazz-Szene. Angelehnt an die Stilrichtungen von Jazzlegenden wie Louis Armstrong oder Kid Ory, entwickelten die Saratoga Seven über die Jahre ihren eigenen unverwechselbaren Stil. Viele nationale und internationale Auftritte wie in New Orleans, England, Frankreich und Schweden machten die Gruppe weit über die Grenzen Norddeutschlands bekannt.

„Nachdem wir gerade in Braunschweig unser verschobenes Weihnachtskonzert nachgeholt haben, freuen wir uns jetzt auf ein sommerliches Wiedersehen in der Porschestraße“, betont Joe Elsner, Bandleader der Saratoga Seven. „Die Wolfsburger Veranstaltungsfläche unter dem Glasdach ist wie unser Wohnzimmer, so häufig wie wir bereits bei Jazz & more zu Gast sein durften.“

„Die Saratoga Seven Jazzband ist ein gern gesehener Gast bei Jazz & more und immer wieder ein Garant für gute Stimmung“, weiß WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer. „Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein schwungvoller Auftakt der Konzertreihe, den sich niemand entgehen lassen sollte.“

„Die Förderung der lokalen Wirtschaft gehört fest zur Unternehmensphilosophie der Volksbank BraWo. Wir möchten den Einzelhandel unterstützen, Menschen in unserer Region etwas zurückgeben, die soziale Gemeinschaft und den Zusammenhalt stärken. Deswegen unterstützen wir Jazz & more hier in Wolfsburg schon seit vielen Jahren und ich freue mich ganz persönlich wieder auf entspannte, unterhaltsame Konzerte“, betont Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg bei der Volksbank BraWo.

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 23. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 2. Juli bis zum 6. August 2022 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das kostenfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist in diesem Jahr keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

02. Juli 2022 Saratoga Seven Jazzband

09. Juli 2022 Excelsior Jazzmen

16. Juli 2022 Bluespower.

23. Juli 2022 Ellingtones

30. Juli 2022 Brazzo Brazzone

06. August 2022 Traditional Old Merry Tale Jazzband

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 053618999456

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

