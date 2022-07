Halbzeit bei Jazz & more

Ellingtones zu Gast in der Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg, 19.07.2022 – Nach drei erfolgreichen Konzerten der Reihe Jazz & more folgt am kommenden Samstag, 23. Juli, die Fortsetzung mit den Ellingtones. Beim vierten von insgesamt sechs Jazz & more-Konzerten erwartet die Besucherinnen und Besucher von 11 bis 14 Uhr ein abwechslungsreicher Mix aus Swing und Jazz auf dem Hugo-Bork-Platz in der Wolfsburger Innenstadt. Präsentiert wird das Konzert von der LSW als Mitbegründer und langjähriger Partner der Konzertreihe. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Band Ellingtones ist zum zweiten Mal bei Jazz & more dabei und wird mit Swing und Jazz für beste musikalische Unterhaltung sorgen. Hits von Michael Jackson laden zum Swingen ein und auch für Freunde lateinamerikanischer Rhythmen hat die Band die passenden Songs dabei. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind die Klassiker von Duke Ellington.

„In der laufenden Sommersaison – der 17. mit den Ellingtones – haben wir bereits einige schöne Konzerte und Events gespielt, aber auf Jazz & more freuen wir uns besonders“, erklärt Michael Cammann, Gründungsmitglied und Bassist der Ellingtones. „Die Atmosphäre in Wolfsburg unter dem Glasdach ist etwas Besonderes und wir werden dem Publikum neben unseren PopJazz-Klassikern auch einige neue Arrangements präsentieren.“

„Es ist Halbzeit unserer beliebten Konzertreihe Jazz & more. Die Resonanz ist bislang durchweg positiv und die Stimmung war bei allen bisherigen Konzerten sehr gut“, resümiert WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer. „Die Besucherinnen und Besucher können sich am Samstag in der Wolfsburger Innenstadt auf die abwechslungsreichen Songs der Ellingtones freuen.“

„Jazz & more ist eine echte Erfolgsstory und aus dem sommerlichen Kulturkalender in Wolfsburg nicht mehr wegzudenken, denn mittlerweile starten wir ins 23. Veranstaltungsjahr“, erläutert Jürgen Hüller, Geschäftsführer der LSW Energie. „Wir freuen uns, dass auch dieses Jahr wieder ein bunter Jazz- und Swing-Mix am Hugo-Bork-Platz für gute Stimmung sorgen wird.“

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 23. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 2. Juli bis zum 6. August 2022 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das kostenfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist in diesem Jahr keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

23. Juli 2022 Ellingtones

30. Juli 2022 Brazzo Brazzone

06. August 2022 Traditional Old Merry Tale Jazzband

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

