Brazzo Brazzone zu Gast bei Jazz & more in Wolfsburg

Fünftes Konzert des Wolfsburger Jazz-Festivals

Wolfsburg, 26.07.2022 – Am Samstag, 30. Juli 2022, treten Brazzo Brazzone von 11 bis 14 Uhr in der Wolfsburger Innenstadt auf. Beim fünften von insgesamt sechs Jazz & more-Konzerten erwartet die Besucherinnen und Besucher humorvolle und anspruchsvolle Brass Musik. Präsentiert wird das Konzert von der ADAC Geschäftsstelle und Reisebüro Wolfsburg. Der Eintritt ist kostenfrei.

Brazzo Brazzone spielen zum zweiten Mal bei Jazz & more und werden mit ihrem modernen Sound für ausreichend Stimmung sorgen. Ihr farbenfrohes Auftreten und die unterhaltsame Bühnenshow versprechen einen Farbtupfer bei Jazz & more.

„Mit unserem stimmungsvollen Sound bringen wir kräftigen Schwung auf jede Bühne“, erklärt Daniel Zeinoun, Bandleader von Brazzo Brazzone. „Bei unserem Konzert in der Wolfsburger Porschestraße wird es bunt und mitreißend.“

„Bereits im letzten Jahr hat die Band Brazzo Brazzone das Publikum begeistert. Umso mehr können sich die Besucherinnen und Besucher am Samstag auf ihre Rückkehr in die Wolfsburger Innenstadt und eine tolle Bühnenshow freuen“, betont WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

„Die Konzertreihe Jazz & more belebt die Innenstadt und bringt wunderbare Stimmung sowie musikalische Qualität in die Porschestraße“, erläutert Jörg von der Ahe, Leiter der ADAC Geschäftsstelle und Reisebüro Wolfsburg. „Wir unterstützen auch in diesem Sommer gern die beliebten Auftritte unter dem Glasdach und stärken damit die kulturelle Landschaft Wolfsburgs.“

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 23. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 2. Juli bis zum 6. August 2022 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das kostenfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist in diesem Jahr keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

30. Juli 2022: Brazzo Brazzone

06. August 2022: Traditional Old Merry Tale Jazzband

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

