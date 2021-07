Frisco Five zu Gast bei Jazz & more

Drittes Konzert des Wolfsburger Jazz-Festivals

Wolfsburg, 15.07.2021 – Am 17. Juli lädt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) im Rahmen ihres Jazz-Festivals Jazz & more zum Konzert von den Frisco Five auf den Hugo-Bork-Platz ein. Von 11 bis 14 Uhr wird die Band in der Wolfsburger Innenstadt für beste musikalische Unterhaltung sorgen.

Nach den ersten beiden erfolgreichen Konzerten, die von Dixieland, Swing und Blues bereits einen bunten Ausschnitt der Jazzmusik boten, liefern die Frisco Five am dritten Konzertsamstag „Gute Laune Klänge“. Mit vier Blasinstrumenten in Form von Trompete, Posaune, Saxophon und Tuba sowie einem Banjo – virtuos beherrscht von Wolfgang Dué, der auch gleichzeitig für den Gesang verantwortlich zeichnet – versprechen die fünf Urgesteine der hannoverschen Jazz-Szene abwechslungsreiche Unterhaltung auf der Bühne unter dem Glasdach. Hierfür verbinden sie den Westcoast-Two Beat Sound mit swingendem Dixieland und geben so vielen bekannten Klassikern ihren eigenen stimmungsvollen Anstrich.

„Die Jazzkonzerte mitten in der Fußgängerzone sind immer ein Erlebnis, sowohl für die Besucher*innen als auch für uns als Band“, erläutert Wolfgang Dué von den Frisco Five im Hinblick auf den anstehenden Auftritt. „Wir dürfen seit einigen Wochen wieder proben und freuen uns ungemein, abermals in Wolfsburg auf der Bühne zu stehen.“

„Zum zweiten Mal in Folge sind Frisco Five jetzt bei Jazz & more zu Gast und auch dieser Auftritt wird mit Sicherheit wieder das Wolfsburger Publikum überzeugen. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Nachmittag mit herausragender Musik“, erklären WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann.

Jazz & more wird seit über zwei Jahrzehnten durch die enge Partnerschaft zu Sponsoren ermöglicht. Den Auftritt der Frisco Five präsentiert der Wolfsburger Optiker Ehme de Riese. „Trendig, erlesen und individuell ist auch die musikalische Leistung der Künstler auf der Jazz & more-Bühne. Ehme de Riese unterstützt gern erneut die Konzertreihe auf dem Hugo-Bork-Platz“, erklärt Karsten Eckhoff, Mitinhaber von Ehme de Riese.

Der Zutritt zum Konzert ist kostenfrei und nur nach Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests, dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung zulässig. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Vor Ort müssen sich die Besucher*innen jedoch über die Corona-Warn-App, die Luca-App oder analog über ein Formular zur Veranstaltung anmelden.

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der WMG organisiert und findet bereits zum 22. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 3. Juli bis zum 7. August 2021 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das stimmungsvolle Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

03. Juli 2021 – Excelsior Jazzmen

10. Juli 2021 – Bluespower.

17. Juli 2021 – Frisco Five

24. Juli 2021 – Brazzo Brazzone

31. Juli 2021 – Traditional Old Merry Tale Jazzband

07. August 2021 – Saratoga Seven Jazzband

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 53 61.899 94-56

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Herr Katharina Preihs

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

fon ..: 053618999456

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Wie lange halten Zahnimplantate? Fünf Monate nach Vertriebsstart: Über 30 % der Wohneinheiten im Münchner Statement-Projekt Van B verkauft