Wie lange halten Zahnimplantate?

Moderne Zahnimplantate erscheinen manchen wie ein kleines Wunder, so sehr ähneln sie natürlichen Zähnen. Damit sie möglichst lange halten, benötigen sie allerdings regelmäßige Reinigung und Pflege.

Ludwigshafen, 15.07.2021 – Gute Pflege sorgt für lange Haltbarkeit bei Zahnimplantaten

Moderne Zahnimplantate überzeugen mit hoher Lebensdauer. Die künstlichen Zahnwurzeln sind echten Zähnen fast ebenbürtig. Sie können über Jahrzehnte halten, Voraussetzung dafür ist allerdings eine gute Pflege. Nachsorge und Kontrolle in Verbindung mit der Behandlung erfahrener Zahnärzte wie bei der Praxis Prof. Dhom, sind ebenfalls ein wichtiger Faktor.

Gute Pflege und Mundhygiene

Die richtige Reinigung der Zähne trägt ihren Teil zur langen Lebensdauer der Zahnimplantate bei. Die Empfehlung lautet „zwei Mal täglich gründlich Zähne putzen“. Schon geringe Ablagerungen von Belegen durch Bakterien, die so genannte Plaque, und Zahnstein können Entzündungen nach sich ziehen.

Dadurch kann eine Periimplantitis ausgelöst werden, welche das Zahnimplantat gefährden kann. Die Folge ist eine Taschenbildung der Schleimhaut bei einer Entzündung. Im weiteren Verlauf kann der bindegewebige Saum um die Implantatsschulter angegriffen werden, Speisereste können hineingelangen und eine Knochenentzündung hervorrufen. Dies kann einen Verlust der Zahnimplantate bedeuten.

Kontrolluntersuchungen zur Vorbeugung

Neben der täglichen Mundhygiene sind Kontrolltermine beim Zahnarzt in regelmäßigen Abständen unabdingbar. Die Spezialisten können durch spezielle Untersuchungen Veränderungen am Gebiss erkennen. Der Patient selbst bemerkt Erkrankungen der Zahnimplantate selbst kaum, da sie zu Beginn meist schmerzlos sind. Spezialgeräte und Röntgenaufnahmen in der Zahnarztpraxis, sollten ab und an angefertigt werden, um Auskunft über die Knochensituation zu geben. In der Praxis Prof. Dhom steht ein erfahrenes Team bereit, das Ihnen gerne Auskunft gibt zu Ihren Fragen rund um Zahnimplantate.

Gründe für eine Entfernung

Eine kritische Zeit für Zahnimplantate ist die mehrmonatige Einheilungsphase. Bereits hier zeigt sich die Haltbarkeit. Häufige Zeichen eines Misserfolgs sind Entzündungen des Zahnfleischs, Schwellungen, Blutungsneigung oder das Auftreten von Eiter. Hat sich das Implantat nach einigen Wochen nicht im Knochen fest verankert, muss es chirurgisch entfernt werden.

Das sind aber Ausnahmen. Die Gefahr besteht eher darin, dass sich das Gewebe um ein Implantat entzündet und dadurch das Implantat verloren geht. Das lässt sich allerdings sehr leicht vermeiden durch gründliche und regelmäßige Reinigung des Implantats. Ebenfalls wichtig ist eine regelmäßige Prophylaxe-Behandlung bei einem erfahrenen Spezialisten, wie beispielsweise die Praxis Prof. Dhom, die als Schwerpunktpraxis für Implantologie mittlerweile jahrzehntelange Erfahrung hat.

Unterschiedliche Zahnimplantate

Es gibt zahlreiche unterschiedliche Systeme für künstliche Zahnwurzeln. Sie unterscheiden sich in Design, Material und Knochen-Einheilung. Ein- oder zweiteilig, im Miniformat, aus Keramik, Titan oder Zirkon-Implantat, für jeden Patienten gibt es die optimale Lösung. Daher ist es äußerst wichtig, sich in Sachen Haltbarkeit von einem professionellen Zahnarzt beraten zu lassen.

Die Kosten für Zahnimplantate lassen sich nicht generell benennen. Je nach Art der Krankenversicherung werden anteilige Kosten von der gesetzlichen oder privaten Kasse übernommen.

Die Praxis Prof. Dhom arbeitet mit modernster Technik und stellt für jeden Patienten einen individuellen Behandlungsplan sowie Kostenvoranschlag auf. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung weiß das Team genau, welches Material für den zu Behandelnden das Beste ist und Haltbarkeit bietet.

