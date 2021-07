elevatr.com: Neues B2B-Medium für die Hospitality Branche

elevatr – die deutschsprachige Inspirations- und Networking-Plattform für Hospitality Professionals geht unter www.elevatr.com an den Start.

Das Vordenkermedium richtet den Blick über den Tellerrand, setzt auf Inspiration und Impulse für die Hospitality-Welt von morgen. „Think hospitality forward“: „Wir von elevatr stehen für Inspiration, Vernetzung, Kooperation. Wir wollen Trends vorhersehen, Impulsgeber für die Hotellerie sein und die Zukunft der Branche mitgestalten“, so Co-Founderin Nina Fiolka.

Im Zentrum des neuen publizistischen Angebots stehen 360 Grad-Stories. „Mit unseren Stories und Podcasts wollen wir anregen, aus dem Hotel-Alltagsgeschäft auszubrechen und heute schon ins Morgen zu denken“, sagt Mitgründerin Laura Schmidt. Dafür werfen die Autorinnen und Autoren von elevatr auch einen Blick auf Erfolgskonzepte anderer Branchen und bieten so die Möglichkeit des Ideen- und Wissenstransfers. Auch optisch will die B2B-Plattform neue Maßstäbe setzen: Look & Feel von Brand und Onlineauftritt spiegeln den hohen ästhetischen Anspruch in der Hotellerie wider.

„Die Community ist uns genauso wichtig wie der Content“, erläutert Nina Fiolka. elevatr bietet deshalb auch Netzwerk-Formate und Events für die New-Gen und alle Bewegerinnen und Beweger der Hotelbranche, die es so in der Branche noch nicht gibt. „Uns liegt besonders die junge Hospitality-Generation am Herzen. Wir wollen verlässlicher Karrierebegleiter und Unterstützer für Young Professionals sein“, so Laura Schmidt: „Unser Meetup ,33 bis 33′ führt unter dem Leitspruch „Elevate Your Career“ junge Hospitality-Talente mit führenden Persönlichkeiten und Gestaltern innerhalb und außerhalb der Branche zusammen.“ Das „elevatr Female Network“ vernetzt Frauen aus und in der Hospitality Branche, die Lust auf (Wissens-)Austausch und berufliche Weiterentwicklung haben.

Beide Gründerinnen haben langjährigen Hospitality- und Kommunikations-Background. Nina Fiolka hat zuletzt als Chefredakteurin die Fachmedienmarken Tophotel und Hotel+Technik verantwortet und bringt über zwanzig Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im B2B-Journalismus mit, unter anderem bei der Vogel Communications Group und DETAIL Business Information. Laura Schmidt ist seit mehr als zehn Jahren in der Hospitality Industrie tätig, bringt Konzern- und Privathotellerie-Erfahrung mit, ist Co-Autorin von Fachbüchern und Doktorandin an der Universidad des Las Palmas de Gran Canaria am Lehrstuhl für Wirtschaft, Management & Tourismus.

Web: www.elevatr.com

LinkedIn: @elevatr

Instagram: @elevatr_hospitality

