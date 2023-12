AVerMedia setzt mit der HDMI 2.1 USB Capture Card-Live Gamer ULTRA 2.1 neue Maßstäbe beim Streaming

AVerMedia stellt den neuen Live Gamer ULTRA 2.1 vor.

(Taiwan, 09.11.2023) AVerMedia Technologies, ein weltweit führender Anbieter von Audio- und Videolösungen, freut sich, die Einführung von Live Gamer ULTRA 2.1 (GC553G2), der weltweit führenden HDMI 2.1 USB-Capture-Karte, im deutschsprachigen Markt bekannt zu geben. Dieses hochmoderne Gerät zielt darauf ab, das Streaming-Erlebnis für Gamer weltweit zu revolutionieren.

Spiel-Streamer haben sehnsüchtig auf eine Lösung gewartet, die den Anforderungen der neuesten Spiele und Next-Gen-Konsolen gerecht wird, und die Live Gamer ULTRA 2.1 wurde entwickelt, um diesen Bedarf zu decken. Diese leistungsstarke Capture-Karte nutzt die Vorteile der HDMI 2.1-Technologie und bietet kompromisslose Videoqualität mit bis zu 4K144-Pass-Through-HDR/VRR, um sicherzustellen, dass jeder Moment des Gameplays mit atemberaubender Klarheit und Flüssigkeit übertragen wird.

Darüber hinaus unterstützt sie eine Erfassung von bis zu 4K60, wodurch Streamer die Möglichkeit haben, ihre denkwürdigen Gaming-Momente in makelloser Klarheit festzuhalten.

„Wir glauben, dass jeder Gamer die besten Werkzeuge verdient, um seine Fähigkeiten und Leidenschaft zu präsentieren. Mit dieser neuen HDMI 2.1 USB-Capture-Karte heben wir das Game-Streaming und -Erfassen auf eine völlig neue Stufe“, sagt Michael Kuo, Präsident und CEO von AVerMedia. „Unser Ziel ist es, Gamer zu befähigen, Inhalte zu erstellen, die ihr Talent und ihre Hingabe wirklich widerspiegeln.“

Was die Live Gamer ULTRA 2.1 neben der Nutzung der neuesten HDMI 2.1-Technologie auszeichnet, ist die hauseigene Software von AVerMedia, Gaming Utility. Dieses vielseitige Tool ermöglicht es Streamern nicht nur, die RGB-Beleuchtung der Live Gamer ULTRA 2.1 anzupassen, sondern synchronisiert sie auch mit den wichtigsten RGB-Ökosystemen, sodass Streamer ihre persönliche Note in ihre Gaming-Setups einfließen lassen können.

Darüber hinaus ist als weiteres wichtiges Element hervorzuheben, dass die Live Gamer ULTRA 2.1 über eine Party-Chat-Funktion verfügt, die es Streamern ermöglicht, mit Teammitgliedern zu interagieren und mühelos diese Sprachchats während des Gameplays aufzuzeichnen.

Entdecken Sie die Zukunft des Gamings und Streamings mit der Live Gamer ULTRA 2.1. Sie ist ab sofort auf Amazon zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 299,99 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie direkt auf der AVerMedia Produktseite.

Über AVerMedia Technologies, Inc.

Gegründet im Jahr 1990, mit Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, ist AVerMedia ein führender Anbieter von Technologien zur Konvergenz von digitalem Video und Audio. Das Unternehmen bietet hochmoderne, hochwertige Audio- und Videoperipheriegeräte sowie professionelle Erfassungs- und Streaming-Lösungen. AVerMedia ist bestrebt, reichhaltige Erlebnisse in Unterhaltung und Kommunikation über innovative und umweltfreundliche Lösungen zu bieten. Das Unternehmen engagiert sich auch aktiv in sozialen und Gemeinschaftsverantwortlichkeiten und arbeitet mit ODMs zusammen, um die Technologien von AVerMedia für integrierte Anwendungen zu entwickeln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AVerMedia

Frau Jacqueline Schwestka

Jian 1st Rd., Zhonghe Dist. No. 135

23585 New Taipei City

Taiwan

fon ..: +49 (0) 441 36116316

web ..: https://www.avermedia.com/de/

email : avermedia@bohmerang.de

Gegründet im Jahr 1990, mit Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, ist AVerMedia ein führender Anbieter von Technologien zur Konvergenz von digitalem Video und Audio. Das Unternehmen bietet hochmoderne, hochwertige Audio- und Videoperipheriegeräte sowie professionelle Erfassungs- und Streaming-Lösungen. AVerMedia ist bestrebt, reichhaltige Erlebnisse in Unterhaltung und Kommunikation über innovative und umweltfreundliche Lösungen zu bieten. Das Unternehmen engagiert sich auch aktiv in sozialen und Gemeinschaftsverantwortlichkeiten und arbeitet mit ODMs zusammen, um die Technologien von AVerMedia für integrierte Anwendungen zu entwickeln.

Pressekontakt:

BOHMerang GmbH & Co. KG

Frau Jacqueline Schwestka

Marie-Curie-Straße 1

26129 Oldenburg

fon ..: +49 (0) 441 36116316

email : avermedia@bohmerang.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Experten erwarten signifikant höhere Goldpreise in 2024! MEGA-Marge macht diese Firma zur Cash-Cow! KAUFEN! Das neue BLUETTI Balkonkraftwerk System: Sonnenstrom auch mit Balkonkraftwerk maximal nutzen