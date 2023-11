Sungold Innovationsmesse: Das dünnste farbige Balkonkraftwerk als Komplettset

Sungold, der führende Hersteller von Solarmodulen, gibt voller Stolz die Markteinführung seines bahnbrechenden Produkts für Balkone bekannt: das farbige Balkonkraftwerk als Komplettset.

Diese revolutionäre Lösung vereint hohe Leistungsfähigkeit, ein ansprechendes Design und ausgezeichnete technische Spezifikationen.

Das Komplettset von Sungold ist ein hochgradig effizientes Solarmodul, das eigens für die Anwendung auf Balkonen konzipiert wurde. Es ermöglicht Mietern, Eigenheimbesitzern und Bewohnern städtischer Gebiete, die Vorteile der Solarenergie zu nutzen, ohne dass umfangreiche Investitionen oder komplexe Installationsarbeiten erforderlich sind. Mit diesem Komplettset ist es Nutzern möglich, direkt auf ihrem Balkon umweltfreundliche Energie zu produzieren und somit ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Mit seinem schlanken Design von nur 8 mm Dicke lässt sich das Balkonkraftwerk-Komplettset unkompliziert installieren. Durch die Einführung eines 800-Watt-Mikro-Wechselrichters unterstreicht Sungold sein Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit. Balkonbesitzer in Deutschland können jetzt nicht nur nachhaltige Energie gewinnen, sondern bringen zugleich Farbe und Ästhetik auf ihre Balkone.

Bunt und vielfältig

Das farbenfrohe Design des Balkonkraftwerks-Komplettsets zollt der ästhetischen Vielfalt Tribut. Mit einer breiten Auswahl an Farbtönen lässt sich das Solarmodul individuell an den persönlichen Stil und die Wohnumgebung anpassen, sodass es sich harmonisch in die bestehende Architektur einfügt und diese elegant aufwertet.

Nur sensationelle 8 mm dünn

Die nur 8 mm starke Konstruktion macht das Balkonkraftwerk-Komplettset zu einem Paradebeispiel für Design und Integration. Die schlanke und zugleich elegante Ästhetik integriert sich dezent in Balkone, Terrassen und Fassaden, ohne die optische Wirkung zu beeinträchtigen.

Leistungsstarker Mikro-Wechselrichter

Der verbesserte Mikro-Wechselrichter bildet das Herzstück der Balkon-Solarmodule. Er steigert die Leistung von 600 auf beeindruckende 800 Watt. Diese fortschrittliche Technologie sichert eine hocheffiziente Energieumwandlung und maximiert so die Stromproduktion des Systems.

Kompletter Bausatz

Die Balkonsolarpaneele des Unternehmens werden als Komplettset geliefert, das alles für die Installation Notwendige beinhaltet: die Solarmodule, den Mikro-Wechselrichter, das Montagematerial und eine detaillierte Anleitung. Die Installation gestaltet sich einfach und ist auch für Heimwerker ohne Weiteres durchführbar.

25 Jahre Lebensdauer

Das Balkonkraftwerk-Komplettset besticht durch seine lange Lebensdauer von 25 Jahren. Mit diesem Modul wird Strom aus der unerschöpflichen Energie der Sonne gewonnen. Das verringert nicht nur die Energiekosten, sondern trägt auch signifikant zur Reduktion des Treibhausgasausstoßes bei und fördert den Umweltschutz.

Das neueste Produkt von Sungold stellt als Evolution des traditionellen Balkonsolarsystems eine Kombination aus innovativem Fortschritt und Verlässlichkeit dar. Während herkömmliche Solarmodule für Balkone auf starren und schweren Solarpaneelen basieren, behält das neue Komplettset die Energieeffizienz und Langlebigkeit bei und reduziert gleichzeitig signifikant das Gewicht der Module.

Das schlanke Komplettset mit den Maßen 107 x 103 cm passt zu fast jedem Balkongeländer und wird von der Firma mit robusten Metallankern zur sicheren Befestigung geliefert. Durchdachte Befestigungslöcher ermöglichen es dem Nutzer, das Solarpanel leicht am Balkongeländer anzubringen.

»Die Vision von Sungold ist die Kombination von nachhaltigen Energielösungen mit herausragendem Design. Das Balkon-Solarpanel ist die perfekte Verkörperung dieser Philosophie. Wir sind stolz, es auf den Markt zu bringen«, erklärt Grace, CEO von Sungold. »Wir sind der Überzeugung, dass erneuerbare Energien nicht nur effi- zient, sondern auch ästhetisch ansprechend sein sollten – und unser Produkt steht genau für diese Kombination.«

Die Markteinführung dieses Balkonkraftwerks-Komplettsets markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren und ästhetisch ansprechenden Zukunft. Es eröffnet neue Wege in der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit für Wohnräume und feiert die Vielfalt der Ästhetik. Entdecken Sie die Kraft der Sonne in einer neuen Dimension mit den Balkonsolarmodulen von Sungold.

Für weitere Informationen zu den Produkten und deren Verfügbarkeit besuchen Sie bitte die Sungold-Website oder kontaktieren Sie das Unternehmen per E-Mail.

