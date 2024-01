Pressemitteilung: Sungold Hi-Power-Serie erhält die internationale IEC-Zertifizierung

Angesichts der nationalen Strategien zur Erreichung von CO2-Spitzenwerten und Klimaneutralität gewinnt die Photovoltaikbranche zunehmend an Bedeutung.

Sungold präsentiert heute einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der grünen und kohlenstoffarmen Transformation: Die tragbaren Solarpanele der Hi-Power-Serie haben offiziell die Zertifizierung nach dem international anerkannten Standard IEC TS 63163 der Zertifizierungsstelle SGS erhalten. Dieser Standard wurde im September 2021 von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) eingeführt und legt Design- und Teststandards für Verbraucher-Photovoltaikprodukte fest.

Die Hi-Power-Serie wurde im Rahmen der Zertifizierung umfangreichen Tests unterzogen. Darunter fielen wiederholte Belastungsprüfungen, Falltests und Stressanalysen. Daher beinhaltet die IEC TS 63163-Norm zusätzliche Tests zur mechanischen Haltbarkeit, welche höhere und strengere Anforderungen an die mechanische Festigkeit der Produkte stellen. Die IEC-Zertifizierung umfasst außerdem zahlreiche anspruchsvolle und umfassende Testverfahren, darunter Leistungstests, statische Lasttests, Falltests, Heiß-Kalt-Zyklen-Tests, Feuchtigkeits- und Gefriertests, Dampf- und Hitzebeständigkeitstests, Leckagetests, Isolationsspannungstests und Kurzschlusshotspot-Tests – insgesamt 18 Testkategorien. Die Hi-Power-Serie hat diese anspruchsvollen Testverfahren erfolgreich bestanden, was bestätigt, dass die Sicherheit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Leistungsstabilität der Produkte internationalen Standards entsprechen.

Der Vorstandsvorsitzende von Sungold betonte: »Die IEC TS 63163 ist ein streng umgesetzter Standard für Design und Prüfung von Verbraucher-Photovoltaikprodukten und gleichzeitig der weltweit anerkannteste internationale Standard in diesem Bereich. Dass wir diese Zertifizierung erfolgreich bestanden haben, spiegelt Sungolds langjähriges Engagement für technologische Innovationen sowie die Verbesserung und Optimierung von Off-Grid-Solartechnologien wider. Es garantiert zudem die Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer Produkte. In der Zukunft wird die Schwelle für den Markteintritt in den Off-Grid-Solarbereich weiter erhöht. Eine IEC-Zertifizierung bedeutet, dass unsere Produkte hohe Design-, Fertigungs- und Produktstandards erfüllen. Das garantiert unseren Kunden eine höhere Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit.«

Als führender Hersteller von flexiblen und tragbaren Solarpaneelen setzt Sungold Maßstäbe im Bereich der Verbraucher-Photovoltaikprodukte. Das Unternehmen strebt danach, eine umfassende, global anerkannte Zertifizierung nach internationalen Standards zu erreichen, um so eine zukunftsorientierte und stabile Entwicklung der Branche zu fördern und die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund zu stellen.

Von Sungold zugelassene Serienprodukte

Unter den zertifizierten Produktserien von Sungold – HP-D2, HP-D und HP-S – haben alle die strengen Nässe-Leckage- und Isolationsspannungstests bestanden. Sie sind in allen Umgebungen robust und ermöglichen eine sichere und problemlose Nutzung von grüner Energie. Insbesondere die HP-S Serie, die hochwertige SunPower-Zellen verwendet, erreicht eine fotoelektrische Umwandlungseffizienz von bis zu 25% und übertrifft damit den Branchendurchschnitt. Sie ist das einzige tragbare Photovoltaikprodukt weltweit, das auf hocheffizienten angepassten Zellen basiert und stellt somit eine ideale Wahl für Outdoor-Abenteurer und Off-Grid-Enthusiasten dar.

Mit der Zertifizierung seiner Produkte durch die weltweit anerkannteste Fachstelle für verbraucherorientierte Photovoltaikmodule setzt Sungold neue Standards in der Branche und demonstriert seine technologischen Vorteile und umfassende Marktführerschaft. Sungold Solar wird seine Bemühungen im Bereich der verbraucherorientierten Energiespeicherung weiter vertiefen, Innovations- und Forschungsaktivitäten intensivieren und sich dem Prinzip »Eine Welt, ein Zuhause, ein blauer Himmel« widmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sungold Solar

Frau Grace Hu

Wentao Industrial Park H

518010 Yingrenshi Community, Shiyan Town, Shenzhen City

China

fon ..: +86-(0)755-2968 5821

web ..: https://www.sungoldsolar.com/deutsch/

email : sales@sungoldsolar.cn

Über Sungold Solar

Sungold ist ein Pionier in der Entwicklung innovativer Solartechnologien und engagiert sich seit 15 Jahren für die Schaffung einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft für seine Kunden.

Pressekontakt:

Sungold Solar

Frau Grace Hu

Wentao Industrial Park H

518010 Yingrenshi Community, Shiyan Town, Shenzhen City

fon ..: +86-(0)755-2968 5821

web ..: https://www.sungoldsolar.com/deutsch/

email : sales@sungoldsolar.cn

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was Online-Händler aus dem Weihnachtsgeschäft 2023 für 2024 lernen können Eilt: Großinvestoren vor Einstieg in diesen Biotech Hot Stock – Massives Kaufsignal. Neuer 133% Biotech Hot Stock nach 3.296% mit BioNTech ($BNTX), 10.996% mit Pfizer ($PFE), 31.205% mit Amgen ($AMG) und 134.452% mit Biogen ($BIIB)