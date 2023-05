Grenzenlose Power für Fotografen und Abenteurer: Jackery zeigt Solargenerator Serie auf der Photo+Adventure

Am 13. und 14. Mai 2023 präsentiert Jackery, der weltweit führende Anbieter von umweltfreundlichen tragbaren Energielösungen, sein Portfolio auf der Photo+Adventure im Landschaftspark Duisburg-Nord.

„Wir sind nicht nur als Aussteller, sondern auch als Premium Partner beim diesjährigen Fotofestival Photo+Adventure dabei“, so Ricky Ma, Head of EMEA. „Denn es ist uns eine Freude, Menschen mit einer Leidenschaft für Fotografie und Abenteuer zu unterstützen. Unser Portfolio an Solargeneratoren und Powerstations bietet Fotografinnen und Fotografen eine flexible und mobile Stromversorgung für ihre Ausrüstung an jedem Ort – gerade in der freien Natur.“

Solargenerator 2000 Pro versorgt Bildschaffende überall mit Energie

Ob grandiose Landschaften, majestätische Tiere oder mikroskopisch kleine Pflanzen und Insekten vor der Linse sind, um den perfekten Moment einzufangen, sind Geduld und Ausdauer gefragt. Damit nicht im entscheidenden Moment der Akku versagt, empfiehlt sich der Jackery Solargenerator 2000 Pro. Egal ob in der Wüste oder hoch oben auf einem Berg, mit dem Set aus der 2.160 Wh starken Powerstation sowie den faltbaren Solarmodulen SolarSaga 200 haben Fotografinnen und Fotografen die Stromversorgungsmöglichkeiten eines Studios immer dabei. Denn die Powerstation ist mit verschiedensten Anschlüssen für Beleuchtung, Kamera, Notebook und Co ausgestattet, darunter zwei AC-Steckdosen für 230 Volt Geräte, zwei USB-C (100 Watt), zwei USB-A und ein 12-Volt-Anschluss.

Wenn neue Power benötigt wird, fungiert die Sonne mithilfe der SolarSaga 200-Watt-Panels dabei als emissionsfreier Energielieferant und lädt die Powerstation bei Nutzung von sechs faltbaren Modulen in nur 2,5 Stunden vollständig auf. An einer Steckdose werden lediglich zwei Stunden benötigt. Alternativ ist auch das Auftanken über den 12-Volt-Zigarettenanzünder eines Autos möglich – zum Beispiel einfach auf der Fahrt zur Shooting-Location. Ein interessantes Feature ist dabei das Pass-Through Charging. Dadurch ist es möglich, sowohl die Powerstation als auch sämtliche Geräte, die zu diesem Zeitpunkt mit ihr verbunden sind, gleichzeitig aufzuladen.

Ebenfalls praktisch: Der Jackery Solargenerator 2000 Pro bietet ein leicht ablesbares Display, das den Ladezustand, den Stromverbrauch und die Leistungsaufnahme anzeigt. Darüber hinaus verfügt die Powerstation über ein intelligentes Batterie-Management-System (BMS). Die 12 enthaltenen Schutzfunktionen decken unerwartete Szenarien wie Überstrom, Kurzschluss, Tiefentladung, Überlastung, Überspannung und Überhitzung effektiv ab und sorgen so für ein Plus an Sicherheit.

Jackery Pro-Serie live auf der Photo+Adventure erleben und gewinnen

Kurzum: Die lange Akkulaufzeit und die Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen, machen den Solargenerator 2000 Pro als mobile Stromversorgung zum idealen Begleiter für Fotografinnen und Fotografen, die gerne und häufig in der Natur unterwegs sind. Auf der Photo+Adventure bietet Jackery ihnen am Stand 226, die Möglichkeit, den Jackery Solargenerator 2000 Pro genau wie weitere Modelle der Serie – zum Beispiel das nagelneue und stärkste Pendant, den Solargenerator 3000 Pro – live und offline unter die Lupe zu nehmen.

Als Premium Partner stellt Jackery zudem mit dem Solargenerator 1000 Pro im Wert von 1849 Euro den Hauptgewinn für eine Schatzsuche auf der Messe zur Verfügung, der neben anderen Preisen an beiden Tagen um 17:30 Uhr ausgelost wird.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A‘ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

Weitere Informationen unter https://de.jackery.com/

