Adventure Camping als neuer Geschäftszweig

Adventure Camping ist während und nach der Pandemie ein Freizeittrend. Unter adventure-camping.de gibt es weitere Angebote dazu.

Die Pisca GmbH hat 2020 das Geschäftsmodell des Verkaufs von Jahres- und Dienstwagen

der Marke FORD erfolgreich um den Themenbereich Camping mit Wohnmobilvermietung

erweitert. Unter der Marke Adventure Camping Deutschland werden die Modelle Ford

Nugget und Nugget Plus vermietet. Für 2021 stehen insgesamt 7 voll ausgestattete Ford

Nugget Plus für Ihren Urlaub zur Verfügung. Mit dem Ford Nugget Plus kann ein kompakter

Campingbus für bis zu 4 Personen inkl. Küche und WC angeboten werden. Adventure

Camping Deutschland vermietet auch Mini Teardrop-Wohnwagen der Marke Caretta.

Sowohl der Caretta 1500 als auch der Caretta Off Road können gemietet oder über die

Deutschlandvertretung der Firma Caretta bei der Pisca GmbH erworben werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf www.adventure-camping.de.

Die PiScA GmbH ist ein freier Händler, der sich auf Dienst- und Jahreswagen von Ford spezialisiert hat. Bei uns bekommen Sie junge Gebrauchte und Dienstwagen der Ford-Werke zu attraktiven Preisen.

Lebe Deine Freiheit und Individualität: Entdecke die Welt von Adventure Camping. Deine zweite Heimat ist die ganze Welt. Verbinde Städtereisen mit Touren abseits des großen Tourismus. Erlebe Dein persönliches Outdoor Feeling.

Genieße die Freiheit, dort zu verweilen, wo Du es persönlich am schönsten findest. Grenzenlose Freiheit in Verbindung mit komfortablem Reisen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pisca GmbH

Herr Markus Schwinge

Hörenweg 30

47877 Willich

Deutschland

fon ..: 021548163110

web ..: http://www.adventure-camping.de

email : markus.schwinge@pisca.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

