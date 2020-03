MEGA Opening im Camping-Kaufhaus

Am 28. -29.03.2019 startet in Verl bei Gütersloh die große Camping & Outdoor-Saisoneröffnung des Camping-Kaufhauses.

Auch in diesem Jahr können Campingfreunde, Hunde begeisterte und Camping-Interessierte auf dem 15.000 m² großen Unternehmensgrundstück Wohnwagen, Reisemobile der Marken CARAVELAIR, MOOVEO, CHAUSSON und der hauseigenen Marke als Kauf- und Mietfahrzeuge vor Ort besichtigen.

Schnäppchen können bei verschiedenen Ausstellern, dem B-Waren- und LKW-Verkauf gefunden werden. Im 2.600 m² Store finden die Besucher neben Campingzubehör wie: Zelte, Schlafsäcke, Campingmöbel- und Geschirr, Grills oder Kühlboxen genauso Fahrradträger oder Rangierhilfen für Wohnwagen. Utensilien rund ums Thema Boot, Angeln sowie Artikel aus dem Bereich Tierwelt – unter Anderem bekannte Marken wie HUNTER, können Kunden durchstöbern. NEU im Programm ist ebenfalls das eignes vom Camping-Kaufhaus entwickelte BIO SANITÄR KONZENTRAT. Mega ergiebig, tierversuchsfrei, umweltschonend – zum Einführungspreis erhältlich.

Camper können direkt vor Ort ihre 5 kg und 11 kg Gasflaschen/BBQ von CAGO Gas an dem vorhandenen Gasflaschenautomaten tauschen und mittels EC- oder Kreditkarte zahlen. Weitere Gasflaschen sind im Store erhältlich.

Sparen wie noch nie! Sichern Sie sich eines der begehrten 2020er Modelle – die Summer Edition vom Camping-Kaufhaus zu top Konditionen – NUR beim Camping-Kaufhaus erhältlich.

Gewinn ein Wochenende mit einem Reisemobil! Wie? Vorbeikommen und schätzen!

Ein weiterer Clou: Die an der Hallenwand installierte Boulder-Kletterwand mit der Größe 7 mal 4,5 Meter. Für das leibliche Wohl und Kinderattraktionen (Kinder-Karussell, Kinderschminken, Hüpfburg, Zuckerwatte, Bubble Waffeln, Pulled Pork, selbstgebackener Kuchen Der Kolping-Damen Sürenheide, …) ist selbstverständlich auch gesorgt. Von jeweils 10.00 – 18.00 Uhr stehen den Besuchern Ansprechpartner des Hauses und verschiedener Unternehmen, wie zum Beispiel bio-chem mit biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln, Megasat, Alphatronics, der DCC OWL (Deutscher Camping Club) für Fragen zu Produkten, Fahrzeugen und Zubehör an der Waldstraße 7 in Verl (Nahe der Autobahnabfahrt A2 Gütersloh) zur Verfügung. Parkplätze stehen auf dem nahegelegenen Grundstück von bio-chem, Am Ölbach 44 | 33334 Gütersloh oder im Nobilia Parkhaus, Waldstr. 53-57 | 33415 Verl kostenlos zur Verfügung.

Anfahrtsbeschreibung unter: camping-kaufhaus.com

Das Camping-Kaufhaus gibt es seit 2013 in Verl und wurde von Christian Schulte gegründet. Zunächst verkaufte C. Schulte Campingzubehör in zwei Garagen. 2014 erfolgte der Umzug in eine 1.250 m² große Halle innerhalb von Verl, um der großen Anfrage gerecht zu werden. 2018 sind Frank Henrichs (Geschäftsführer) und Wolfgang Böcker (Gesellschafter) mit in das Unternehmen eingestiegen. Im September 2018 wurde der Neubau, das Camping-Kaufhaus in Verl an der Waldstraße auf einem 8.000 m² großen Grundstück eröffnet, um Camping- und Tierfreunden die Möglichkeit zu geben, vor Ort in dem breiten Warenangebot zu stöbern und einzukaufen. Im September 2019 wurde das Gebrauchtwagenzentrum auf dem benachbarten Grundstück eröffnet. Hier werden rund 70 verschiedene Gebrauchtfahrzeuge namhafter Hersteller angeboten.

Im Kaufhaus auf einer Fläche von 2.600 Quadratmetern gibt es vier Shops, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Campingbereich liegt. Zelte, Vorzelte, Schlafsäcke, Campingmöbel- und Geschirr, Grills oder Kühlboxen gibt es genauso wie Fahrradträger oder Rangierhilfen für Wohnwagen. Neben diesem Bereich sind drei weitere Shops in dem Kaufhaus integriert – das Marina-Kaufhaus rund ums Thema Boot, das Fishing-Kaufhaus zum Thema Angeln sowie das Tierwelt-Kaufhaus, in dem die Kunden Zubehör für Hund- und Katze finden. Insgesamt werden über 70.000 Produkte namhafter Hersteller angeboten.

Im Außenbereich finden rund 200 Wohnwagen und Wohnmobile Platz. Die Fahrzeuge von CHAUSSON, MOOVEO und CARAVELAIR werden zum Kauf und zur Vermietung angeboten. Seit Anfang 2019 hat das Unternehmen auch sogenannte Hundemobile im Programm. Die 700 m² große firmenzugehörige Werkstatt bietet ein Rund-um-Paket für die Fahrzeuge an. TÜV, Hauptuntersuchung, Instandsetzung, Montage von Zubehör, uvm. gehören zum Angebot des dem DCHV (Deutscher Caravaning Handels-Verband e.v.) angehörigen Unternehmens. Der Fahrzeughandel läuft unter dem Namen „Wohnmobil Zentrum OWL“ und spricht Camper in einem Umkreis von bis zu 300 km an. Für Elektroautos gibt es Ladestationen, für den Gasbedarf einen 24/7 Gasflaschenautomaten. Hier können 11 kg und 8 kg BBQ-Gasflaschen per EC- oder Kreditkarte jederzeit, auch außerhalb der Geschäftszeiten getauscht werden. Weiterhin liegt das Augenmerk der Camping-Kaufhaus.com GmbH auf dem Onlinehandel. Der jährliche Umsatz liegt bei über 10 Millionen Euro. Weitere Informationen unter:

camping-kaufhaus.com.

