Portofino kündigt Finanzierung in Höhe von 500.000 Dollar an

Vancouver, B.C., 6. März 2020. PORTOFINO RESOURCES INC. (POR: TSX-V) POT: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten zum Preis von jeweils 0,05 Dollar durchführen wird, um damit einen Erlös von bis zu 500.000 Dollar zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant, der innerhalb von 24 Monaten ausgeübt und zum Preis von 0,08 Dollar in eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden kann.

Das Unternehmen wird den Erlös aus der Finanzierung für die Exploration, die sich derzeit auf sein Projekt in Red Lake konzentriert, und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Wie zuvor berichtet, hat das Unternehmen sein Explorationsteam an den Standort seines Konzessionsgebiets South of Otter im Bergbaugebiet Red Lake in Ontario entsandt und dort ein erstes Explorationsprogramm aufgenommen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass im Rahmen dieser Finanzierung verschiedene Ausnahmeregelungen in Anspruch genommen werden. Es könnte von der Befreiung vom Eignungsberatungsnachweis (Suitability Advice Exemption, B.C. Instrument 45-536) sowie der Ausnahmeregelung für bestehende Aktionäre (Existing Shareholder Exemption, CSA Notice 45-313), die Investitionen von bis zu 15.000 Dollar in einem 12-monatigen Zeitraum durch nicht akkreditierte Investoren erlaubt, Gebrauch machen. Es gibt keine wesentlichen Fakten oder wesentlichen Änderungen, die nicht allgemein bekannt gegeben wurden. Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und alle ausgegebenen Aktien sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Sein Gold-/ Basismetallprojekt South of Otter befindet sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe der Entdeckung Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Great Bear hat vor Kurzem über mehrere hochgradige Goldentdeckungen berichtet. Das Unternehmen ist auch an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien beteiligt.

Für das Board:

David G. Tafel

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Tafel

CEO, Director

604-683-1991

Suite 520 – 470 Granville Street

Vancouver, BC, KANADA V6C 1V5

Telefon: 604-683-1991

Fax: 604-683-8544

www.portofinoresources.com

info@portofinoresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens – z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet – unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

