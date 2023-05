Hohe Energiekosten befeuern Trend zur Gartensauna

Nach Corona- und Energiekrise bieten private Saunen den 30 Mio. deutschen Saunagängern eine sichere und entspannte Alternative zu von Schließung bedrohten öffentlichen Saunen.

Bereits die Corona-Pandemie hat für viele Branchen eine enorme Herausforderung dargestellt – besonders hart getroffen hat es jedoch die öffentlichen Saunen.

Obwohl die Saunen in Deutschland jedes Jahr rund 30 Millionen Besucher verzeichnen, mussten viele aufgrund von Schließungen und Einschränkungen in der Krise schließen oder starke Einbußen hinnehmen.

Zusätzlich klagen viele öffentliche Saunen nun über die hohen Energiekosten, die trotz der geringeren Auslastung während der Pandemie weiterhin auf ihnen lasten.

Doch es gibt auch eine Alternative, die in der Krise immer beliebter wird – die private Fasssauna. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, ihre eigene Sauna in den Garten zu bauen und sich damit unabhängig von öffentlichen Einrichtungen zu machen.

Die Fasssauna ist eine besonders attraktive Option aufgrund ihrer geringen Betriebskosten und ihres einzigartigen Designs, das in jeden Garten passt.

Wenn lokale Saunen schließen müssen, kann die eigene Sauna im Garten oder auf der Terrasse eine hervorragende Möglichkeit sein, sich zu entspannen und zu erholen. Eine private Fasssauna, die mit Holz beheizt wird, ist nicht nur günstig im Betrieb, sondern bietet auch eine urtümliche und schöne Atmosphäre.

Die Fasssauna ist eine großartige Option für alle, die ihre Saunaerfahrung auf die nächste Stufe heben möchten. Anstatt zu einem überfüllten Fitnessstudio oder einer öffentlichen Sauna zu gehen, können Sie in Ihrer eigenen Fasssauna entspannen und Ihren Stress abbauen.

Eine Fasssauna ist leicht aufzustellen und kann in verschiedenen Größen und Ausführungen gebaut werden, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Mit der richtigen Pflege kann eine Fasssauna jahrzehntelang halten.

Der Online Shop wellnessfuerdraussen bietet Kunden, die eine Fasssauna kaufen möchten, einen umfassenden Kaufratgeber an.

Dieser Ratgeber zeigt alle wichtigen Parameter auf, die bei der Auswahl der perfekten Sauna zu berücksichtigen sind. Angefangen bei der Größe der Sauna, über die Anzahl der Sitzplätze und die Art der Heizung, bis hin zum Material und der Verarbeitung werden alle wichtigen Details beschrieben. Auch die verschiedenen Holzarten und deren Eigenschaften werden ausführlich erläutert.

Wer sich also für den Kauf einer Fasssauna interessiert, sollte sich unbedingt diesen Ratgeber ansehen.

Gerade in Zeiten der Unsicherheit, wie sie die Coronakrise und Energiekrise hervorgerufen haben, sehnen sich viele Menschen nach einem Ort der Ruhe und Entspannung.

Die eigene Fasssauna im Garten bietet da eine perfekte Möglichkeit, um aus dem eigenen Garten eine kleine Wellness-Oase zu machen und den Urlaub zuhause zu genießen. Doch nicht nur das – sie bietet auch Unabhängigkeit und Selbstversorgung, was gerade in heutigen unsicheren Zeiten ein wichtiger Faktor ist.

Der Trend geht klar in Richtung Lifestyle und Luxus zuhause. Immer mehr Menschen möchten ihre Freizeit in einer entspannten Umgebung verbringen und dabei unabhängig von externen Einflüssen sein. Durch den Einsatz von Fasssaunas im eigenen Garten wird das möglich. Es bietet die Möglichkeit, in einer privaten und komfortablen Atmosphäre zu entspannen.

Falls Sie noch Fragen haben oder tiefergehende Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Besuchen Sie auch unsere Website und werfen Sie einen Blick auf unser Produktangebot.

Wir sind sicher, dass Sie dort auch die passende Fasssauna für Ihren Garten finden werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wellnessfuerdraussen

Herr Jens Ischebeck

Schaflacher Weg 6

77743 Neuried

Deutschland

fon ..: 078079569266

web ..: https://wellnessfuerdfraussen.de

email : info@wellnessfuerdraussen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage wellnessfuerdraussen.de auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Wellnessfuerdraussen

Herr Jens Ischebeck

Schaflacher Weg 6

77743 Neuried

fon ..: 078079569266

web ..: https://wellnessfuerdfraussen.de

email : info@wellnessfuerdraussen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

CO2-Einsparung im Mittelpunkt