Der Uranpreis hat das Teenageralter verlassen

Experten erwarten ein Defizit am Uranmarkt. Dies führt zu Chancen für Anleger.

Die Nachfrage nach Uran bewegt sich deutlich nach oben. Langfristig erwarten beispielsweise die Experten von Canaccord Genuity einen Preis von 75 US-Dollar je Pfund Uran. Denn neben dem Bedarf steigen auch die Produktionskosten durch die Inflation. Anfang 2023 lag der Uran-Spotpreis noch bei 48 US-Dollar je Pfund Uran. Derzeit liegt er bei rund 70 US-Dollar. Dies ist der höchste Wert seit rund zwölf Jahren. Neue Reaktoren werden gebaut und geplant, vor allem in China und Indien, Laufzeiten bei Atommeilern werden verlängert. So soll die jährliche Wachstumsrate bei der Atomkapazität zirka 3,6 Prozent betragen.

Dies heizt die Urannachfrage an. Beim Blick auf die Lagerbestände zeigt sich die Nähe zu den jüngsten Tiefständen. Einen Lagerüberhang gibt es wohl nicht mehr. Ein Defizit am Uranmarkt ist daher wahrscheinlich. Und es sind nicht nur die Versorgungsunternehmen, die Uran abziehen, sondern auch physische Fonds, die mit ersteren in Konkurrenz stehen. Der bedeutendste Mitspieler am Markt ist dabei der Sprott Physical Uranium Trust. Im Jahr 2022 hat sich dieser 17,9 Millionen Pfund Uran einverleibt. Bisher in 2023 waren es erst 2,6 Millionen Pfund Uran. Es wird damit gerechnet, dass von dieser Seite noch einiges an physischem Uran eingesammelt wird. Das wird wiederum den Preis antreiben.

Anleger, die vom steigenden Uranbedarf profitieren wollen, können sich für die Werte von Uranunternehmen mit hochwertigen Vermögenswerten entscheiden. Diese sollten über positive Vorgaben und über gute Uranprojekte verfügen. Dazu gehören American Future Fuel oder IsoEnergy.

American Future Fuel – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/american-future-fuel-corp/– besitzt eine 100prozentige Beteiligung am Uranprojekt Ceboletta in New Mexico.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – verfügt über aussichtsreiche Uranprojekte im hochgradigen Athabascabecken in Saskatchewan, Kanada.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von American Future Fuel (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/american-future-fuel-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

