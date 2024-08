Kernenergie als wachsender Bestandteil im Energiemix

Um Netto-Null-Verpflichtungen zu erfüllen, setzen immer mehr Länder auf die Atomkraft.

Ein wesentlicher Teil der Energiewende werden die SMRs (kleine modulare Reaktoren) sein. Das Ziel, bis zum Jahr 2050 eine CO2-neutrale Wirtschaft zu erreichen, gelingt nur mit einer deutlichen Steigerung der Kernenergienutzung. Zwar werden die meisten neuen Kapazitäten in Form großer wassergekühlter Reaktoren geschaffen werden, aber die SMRs könnten eine wachsende Rolle bei der Emissionsreduzierung spielen. Die Minireaktoren können in einer Fabrik hergestellt und dann transportiert werden. Die erzeugten Energiemengen sind natürlich geringer als bei den großen Reaktoren. Jedoch bieten die SMRs einige bedeutende Vorteile. Mit ihrer geringeren Größe können sie an vielen Standorten für Energie sorgen, auch an abgelegenen Orten. Bauzeiten und Kosten sind geringer, ebenso wie die CO2-Emissionen und sie punkten mit einer erhöhten Sicherheit. Die SMRs könnten zum Beispiel für neue Endverbraucher wie Rechenzentren das geeignete Mittel sein, um den großen Strombedarf zu decken.

In Argentinien, Russland und China werden SMRs gebaut, teils laufen sie bereits seit 2019. Auf die Minireaktoren wollen auch beispielsweise Estland, Polen oder Jordanien setzen. Insgesamt sind es heute rund 30 neue Länder, die ihr erstes Atomkraftwerk bauen oder darüber nachdenken. Weitere Länder werden folgen. China plante im Juli 2024 41 Atomkraftwerke, welche ihren Betrieb innerhalb der kommenden 15 Jahre aufnehmen sollen. Die IAEA (International Atomic Energy Agency) wird in Wien im Oktober 2024 die erste internationale Konferenz zu kleinen modularen Reaktoren abhalten. Da also die Zahl der Kernkraftwerke, ob klein oder groß, weiter steigen wird, steigt auch der Bedarf an Uran, sichtbar auch an der Preisentwicklung. Eine erfolgversprechende Zukunft also für Unternehmen wie IsoEnergy oder Premier American Uranium.

IsoEnergy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ – verfügt über hervorragende Uranprojekte in Kanada, Australien, Argentinien und in den USA. Diese befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

Ebenfalls hervorragende Uranprojekte besitzt Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – in Wyoming und in Colorado.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

