Zendure führt All-in-One-Balkon-Energiespeichersystem AIO 2400 ein – bis zu 642,20 EUR Ersparnis p. a.

Zendure stellt das All-in-One-Balkon-Energiespeichersystem AIO 2400 vor, das einen Photovoltaik-Kollektor und einen Energiespeicher mit einer Kapazität von 2,4 KWh in einem einzigen Gerät kombiniert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Energiespeichersystemen ist das AIO 2400 Balkon-Energiespeichersystem einfach zu installieren, steckerfertig und erfordert weder einen Elektriker noch das Bohren von Löchern in die Wand, was den Nutzern viel Ärger und Kosten bei der Installation erspart. Das neue Produkt wird ab dem 29. Februar auf Amazon zu einem Originalpreis von 1.599 Euro und einem Sonderpreis von 1.343 Euro erhältlich sein, wobei während der Markteinführung nur begrenzte Mengen verfügbar sind.link:https://bit.ly/3Iejlcr

Der Zendure AIO 2400 verfügt außerdem über eine duale MPPT-Unterstützung für 1560-W-Photovoltaikmodule, die den Vorteil bietet, mehr Energie zu produzieren und schneller zu laden, selbst wenn die Solarmodule im Schatten liegen oder in unterschiedliche Richtungen zeigen.

https://youtu.be/fEr47MNvQrY

Wenn der Zendure AIO 2400 mit einer 1500W-Platte mit einem 800W-Mikrowechselrichter ausgestattet ist, können Sie in einem Jahr 642,2 Euro sparen. Der durchschnittliche deutsche Haushalt verbraucht rund 3.500 KWh Strom pro Jahr (0,4 Euro pro KWh), was einer Einsparung von rund 45,8 Prozent der jährlichen Stromrechnung entspricht. Laut Zendure amortisiert sich dies in rund 2,94 Jahren.

Der Zendure AIO 2400 unterstützt eine App-Steuerung, die es einfach macht, den Stromverbrauch und den Status der einzelnen Komponenten zu verfolgen und den Batteriespeicher über eine App intelligent zu verwalten, so dass der Strom auf die rationellste und effizienteste Weise genutzt wird.

Das integrierte Balkonenergiespeichersystem Zendure AIO 2400 ist das erste PV-Produkt, das in -20?-Umgebung verwendet werden kann, und durch die Selbsterwärmungsfunktion kann die Batterie auch im kalten Winter normal genutzt werden.

Die Zendure AIO 2400-Batterie hat eine Lebenserwartung von bis zu 15 Jahren und ist nach IP65 wasser- und staubdicht, so dass sie auch komplexen Regen- und Schneebedingungen standhält. Zendure bietet eine 10-jährige Garantie für das AIO 2400 Balkon-Energiespeichersystem.

