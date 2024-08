Wann erreicht der Goldpreis sein nächstes Rekordhoch

Das Durchbrechen der 2.500 US-Dollar-Marke wäre das neue Ziel. Weitere Eskalationen im Nahen Osten könnten dies beschleunigen.

Die erste Zinssenkung in den USA steht vor der Tür. Laut Fed-Chef Powell dauert es nicht mehr lange, bis die Zinsen gesenkt werden. Eine Senkung um 50 Basispunkte hat er zwar ausgeschlossen, doch der Markt scheint dies für möglich zu halten. Die kommenden US-Daten könnten, sofern sie schwach ausfallen, dem Goldpreis einen Schubs nach oben verleihen. Langfristig sind Analysten jedenfalls optimistisch, was die Gold- und auch Silberpreise anbelangt. Beide haben in diesem Jahr kräftig zugelegt, etwas weniger als 20 Prozent. In Euro gerechnet beträgt das Plus dieses Jahr beim Goldpreis rund 25 Prozent. Kostet die Unze Gold heute zirka 2.240 Euro, so mussten vor einem Jahr nur rund 1.785 Euro berappt werden. Für höhere Preise sprechen die Spannungen im Nahen Osten.

Ansonsten ist der Sommer normalerweise eher eine ruhige Zeit für den Goldpreis. Dass die chinesische Zentralbank im Mai kein Gold gekauft hatte, wirkte leicht negativ auf den Goldpreis ein. Schaut man auf die vergangenen Jahrzehnte, so liegt der August auf Platz vier der besten Goldmonate im Jahresverlauf. Besonders gut schlug sich der Goldpreis im August 2019. Damals sorgte der Handelskrieg zwischen China und den USA sowie die zähen Brexit-Verhandlungen für den Preisaufschwung. Der Goldpreis markierte ein Rekordhoch, ebenso im Jahr 2020, als ebenfalls im August Gold Rekordhöhen erreichte. Heute prognostizieren viele Analysten bis zum Ende des dritten Quartals einen Goldpreis von mehr als 2.500 US-Dollar je Feinunze. Da könnten sich Investments in beispielsweise Fury Gold Mines oder Collective Mining lohnen.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-fury-gold-mines-premier-american-uranium-und-isoenergy/ – besitzt Projekte in Nunavut und in Quebec. Beim Eau Claire-Projekt in Quebec konnten Ressourcen erfreulich ausgeweitet werden.

Collective Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/collective-mining/ – besitzt Projekte in Kolumbien mit Kupfer, Silber, Gold und Wolfram.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Collective Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/collective-mining-ltd/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -)

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stadtwerke Orchester bei Jazz & more 2024 Wasi fertigt originelles Bodendisplay für MissPompadour