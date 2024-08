Wasi fertigt originelles Bodendisplay für MissPompadour

In ausgewählten Dehner Baumärkten wird das neue Verkaufsdisplay von MissPompadour ausgestellt. In kurzer Zeit ist eine originelle Lösung entstanden, die Farben und Zubehör selbsterklärend präsentiert.

Der bekannte und erfolgreiche Online-Wandfarben-Händler MissPompadour hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt. So zeichnet sich das 2019 gegründete Unternehmen durch eine besondere Kundennähe aus. 200.000 Follower hat die Marke auf Facebook und Instagramm. Rund 2.000 Pakete versendet die Firma jeden Tag. Jetzt betritt das Team Neuland: In ausgewählten Garten-Märkten der Dehner-Gruppe verkaufen sie ein Sortiment ihrer eigenen Kreidefarben-Kollektion „Cosy Colours“ inklusive Zubehör wie Pinsel und Farbwannen. Wasi Displays hat dafür die passenden nachhaltigen Langzeit-Verkaufsdisplays aus Holz entwickelt und hergestellt.

Von der Entwicklung bis zur Herstellung hat Wasi Displays das Projekt betreut

Wasi Displays fertigte die individuellen Bodendisplays für die ersten Dehner-Baumärkte in der Testphase. „Wir haben von der Planung bis zur Umsetzung das gesamte Projekt betreut“, sagt Johannes Wasikowski. Er ist im Familienunternehmen verantwortlich für die Entwicklung der Displaylösungen. Mit Hilfe der Produkte hat das Wasi-Team ermittelt, wie groß die Displays sein sollten und wie viele Farben pro Displays zum Verkauf angeboten werden können. „Um die grafische Ausgestaltung haben sich die Kunden selbst gekümmert.“ Insgesamt stellte das Wasi Team drei Entwürfe vor, bis das Display perfekt für die Verantwortlichen von MissPompadour war.

Verkaufsdisplay greift Designelemente eines Farbeimers auf

„Die Verkaufsdisplays sind wie große Farbeimer gestaltet“, so Wasikowski. Sie stehen auf eleganten Holzfüßen und bieten innen großzügig Raum für Farben. Um noch mehr Platz zu schaffen, wurde auf der einen Seite das untere Corpus noch einmal geöffnet. „Das Display ist in Fächer unterteilt. Im oberen Teil des Objektes gibt es Materialien zum Reinigen, im mittleren die Farbwanne und im unteren Teil Essentials zum Grundieren und Versiegeln.“ Die vier Stäbe im oberen Bereich des Toppers sind dafür konzipiert, Pinsel in zwei verschiedenen Größen anzubringen.

Das Besondere: Verkaufs-Display von Wasi erklärt die Produkte

„Das Ziel war, eine Mittelraum-Lösung zu schaffen, die rundum sichtbar sein kann und die Farben erklärt“, berichtet Wasikowski. „Der Kunde soll so die Möglichkeit erhalten, ohne zusätzliches Personal, die perfekte Lösung für die eigenen Projekte herauszufinden.“ So werde das Online-Erfolgsrezept auch an den Point of Sale übertragen. Ein wichtiger Schritt, denn auf diese Weise werde die Zahl der Rückfragen reduziert.

Fazit: In kurzer Zeit gemeinsam das Ziel erreicht

„Das gesamte Projekt konnte in sehr kurzer Zeit realisiert werden, da der Dehner-Markt die Produkte so schnell wie möglich in den Testgeschäften präsentieren wollte“, erklärt Wasikowski. „Besonders habe ich den offenen und wertschätzenden Umgang zwischen dem Kunden und uns erlebt. Wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit“, so das Resümee.

