Wann fällt der Startschuss für den Goldpreis?

Wie der Wahltag in den USA auch ausgefallen ist, kluge Anleger sollten Gold wählen.

Inflation, Rezession, Stagflation und Schuldenkrisen, das ist nicht nur hierzulande, sondern auch in den USA ein Thema. Beim Goldpreis gehen Charttechniker von einem immer positiver werdenden Szenario aus. Wenn Gold über die Marke von 1.700 US-Dollar je Feinunze ausbricht, dann zeige dies die Bereitschaft des Edelmetalls eine starke Rally zu starten. Dann könnten auch im neuen Jahr wieder Preise über 2.000 US-Dollar zu sehen sein. Mancher Analyst sieht sogar schon ein Goldenes 2023 kommen zu sehen. Laut dem UBS-Analysten Joni Teves ist der Goldpreis in der Vergangenheit für jede Zinssenkung zwischen ein und 19 Prozent angestiegen. Denn, so sinngemäß Teves, wenn der Straffungszyklus ein Ende findet, dann werden sich langfristig orientierte Anleger freuen. Nach Monaten der Schwäche sollten sich Chancen für höhere Preise beim Edelmetall bieten.

In den 1970er Jahren beispielsweise ist der Goldpreis dramatisch nach oben gegangen, als die Fed die Zinsen erhöhte. Wann die Fed nun die Zinsen senken wird, ist ungewiss. Aber die Zinserhöhungen könnten gestoppt werden oder die Fed könnte zu der Erkenntnis gelangen, dass die Zwei-Prozent-Schwelle für die Inflation zu niedrig angesetzt ist. Und sollte klar werden, dass eine Inflation bei zwei Prozent nicht zu bewerkstelligen ist, wäre eine Flutwelle institutioneller Minenaktienkäufe möglich. Übrigens hat der Aktienmarkt nach US-Midterms meist eine Rally hingelegt, egal wer die Gewinner waren. Um rechtzeitig positioniert zu sein, kann ein Blick auf gut aufgestellte Unternehmen mit Gold im Boden nicht schaden.

Da wäre einmal Revival Gold – https://www.youtube.com/watch?v=Anc607NV0dI – mit seinem Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho. Eine baldige vorläufige Machbarkeitsstudie und sehr gute Bohrergebnisse (7,7 Gramm Gold je Tonne Gestein) sprechen für das Unternehmen.

In Mexiko besitzt Sierra Madre Gold and Silver hochgradige Projekte. Hervorragende historische Ressourcenschätzungen liegen vor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

