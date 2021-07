Wann bricht der Goldpreis aus?

Eigentlich wären die Weichen gestellt, was fehlt sind (noch) die ETF-Käufer.

Letzte Woche hielten sich die ETF-Anleger zurück. Vergleicht man die vergangenen beiden Wochen, so blieben die Zahlen in etwa gleich. Mit Zinserhöhungen der Fed ist noch nicht zu rechnen. Die Inflation steigt an und die Realrenditen sind stark negativ. Die Schulden steigen, aber höhere Zinsen wird es noch lange nicht geben. Damit sollte der Goldpreis noch deutlich Luft nach oben haben. Realisiert wird ein Preisanstieg beim Gold wohl erst, wenn die ETF-Investoren wieder stärker einsteigen.

Die Europäische Zentralbank will auch Inflationsraten über zwei Prozent hinnehmen. Bis zum Ende des Jahres werden sogar vier Prozent Inflation erwartet. Niedrige Zinsen und steigende Preise zehren am Ersparten. Anleger müssen umdenken und Renditen suchen, denn auf den Banken gibt es keine mehr. Manch ein Experte prognostiziert, dass durch die expensive Geldpolitik der Zentralbanken eine massive Vermögensblase entstanden ist. Diese erstrecke sich von Anleihen über Aktien bis zu Immobilien. Die Zentralbanken schaffen Liquidität und kaufen Vermögenswerte auf. Dann wird halt mehr Geld gedruckt, das Problem vergrößert sich also.

Auch in den USA geschieht es ähnlich. Im US-Haushalt werden alte Schulden durch neue ersetzt. Ob wirklich, wie kürzlich zu hören war, vielleicht bald die Anleihekäufe zurückgefahren werden, nun, es ist kaum vorstellbar. Investoren, die weiter auf Gold und Goldminenaktien setzen, sollten belohnt werden, denn die Fundamentaldaten stimmen.

In Frage für ein Investment kommt etwa Skeena Resources – https://www.youtube.com/watch?v=ga4AuDs541c . In British Columbia befinden sich die historischen Goldminen Eskay Creek und Snip, die wieder zum Leben erweckt werden. Neueste Bohrergebnisse bei Snip ergaben hervorragende Goldgehalte (bis zu gut 110 Gramm Gold je Tonne Gestein).

Ebenfalls in British Columbia, im Goldenen Dreieck befindet sich Tudor Gold – https://www.youtube.com/watch?v=Jng_29-C0V8 – mit seinem Hauptprojekt Treaty Creek. Dieses beinhaltet Gold, Silber und Kupfer. Eine erste Mineralressourcenschätzung geht von mehr als 27 Millionen Unzen Gold aus.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Edelmetalle müssen sein im Portfolio