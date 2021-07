Batteriemetalle werden immer gefragter

Die Neuzulassungen auf dem deutschen Pkw-Markt haben das Niveau vor Corona noch nicht wieder erreicht, anders ist es bei den Elektrofahrzeugen.

Der Juni brachte es auf knapp 275.000 neu zugelassene PKW, das sind immer noch rund 25 Prozent weniger als im Juni 2019. Betrachtet man die Zahlen bei den Elektro-Neuzulassungen sieht die Sache schon ganz anders aus. Gegenüber Juni 2020 wurden 243 Prozent mehr E-Fahrzeuge zugelassen. Gemessen am gesamten Fahrzeugmarkt betrug der Anteil der Elektrofahrzeuge 23,6 Prozent. Reine Elektroautos verzeichneten im Juni einen Anstieg bei den Neuzulassungen um 312 Prozent, bei den Plug-in-Hybriden waren es 191 Prozent. Deutsche Hersteller sind mit attraktiven Modellen maßgeblich am Elektro-Boom beteiligt. Mehr als eine Million Neuzulassungen von E-Autos insgesamt in Deutschland sind ein großer Erfolg.

Insgesamt bewegen sich auf deutschen Straßen zirka 458.000 reine Elektroautos und 443.000 Plug-in-Hybride. Die Autos, die noch zu der oben erwähnten Million fehlen, ergeben sich aus Exporten oder Stilllegungen. Damit liegt Deutschland in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres hinter China auf Platz zwei der Elektrofahrzeugmärkte. In Sachen Ladeinfrastruktur muss Deutschland noch aufholen. Dass die Produktion in deutschen Automobilwerken im Juni insgesamt zurückging, liegt an Lieferengpässen bei Halbleitern.

Da die klimaschonenderen Fahrzeuge so beliebt sind, ist es nicht verwunderlich, dass Batteriemetalle hoch im Kurs stehen und ebenso die Gesellschaften, die im Besitz dieser Metalle sind, wie beispielsweise die Canada Nickel Company oder ION Energy.

Die Canada Nickel Company – https://www.youtube.com/watch?v=5CcAp3i5Ls0 – kümmert sich um Nickel-Kobalt-Projekte in Ontario. Nickel und Kobalt werden verstärkt von Elektrofahrzeugherstellern und auch der Edelstahlindustrie gebraucht.

ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=_49DjLnoVnc – hat in der Mongolei das Lithium-Salar-Projekt Baavhai Uul (mehr als 81.000 Hektar) und das Lithium-Konzessionsgebiet Urgakh Naran im Portfolio.

