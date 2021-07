Die Italiener sind nun im Besitz von acht Kilo Silber

Die Fußball-Europameisterschaft ist entschieden. Der Pokal hat nicht nur einen ideellen Wert.

Der Pokal trägt den Namen Coupe Henri Delaunay und ist benannt nach dem ehemaligen Präsidenten des französischen Fußballverbandes. Nun wurde also der Pokal im Londoner Wembley-Stadium überreicht. Auch wenn der ideelle Wert wohl der wichtigere ist, so ist der Pokal heute aus Sterlingsilber, was nicht immer so war. Er wiegt etwa acht Kilogramm und ist 60 Zentimeter hoch. Beim angenommenen Silberpreis von 27 US-Dollar je Feinunze Silber (0,925) liegt der Wert bei 5.400 Euro. Das wäre vor rund einem Jahr, als der Silberpreis bis auf 11,60 US-Dollar je Unze gefallen ist, deutlich weniger gewesen. Aber der Silberpreis hat sich sehr gut erholt, ist heute rund 45 Prozent höher als am Jahresanfang.

1960 gab es die Fußball-Europameisterschaft das erste Mal, Sieger war damals die damalige Sowjetunion. Der Pokal damals besaß nur eine dünne Silberschicht, wog etwa zehn Kilo und war 42,5 Zentimeter hoch. Den neues Vollsilber-Pokal hat die berühmte Londoner Edelschmiede Asprey gefertigt. Wer auch gerne mit dem Pokal liebäugelt, kann vielleicht einen kleineren nachgebildeten Pokal erwerben. Einen Pokal, der dem Original nachempfunden ist, kann nur die Nationalmannschaft bekommen, die entweder dreimal hintereinander oder fünfmal insgesamt die Meisterschaft gewinnt. Ansonsten bleibt der Pokal Eigentum der UEFA. Da gibt es übrigens zwei Länder, die bereits drei Siege vorweisen können, nämlich Spanien und Deutschland.

Den Pokal zu erhalten ist sicher eine tolle Sache, aber Silberfans können auch Anteile an Silberunternehmen erwerben und so an einem starken Silberpreis teilhaben. Zu den gut aufgestellten Silbergesellschaften gehören beispielsweise Endeavour Silver oder MAG Silver.

Endeavour Silver – https://www.youtube.com/watch?v=Qdc9y85-Vq0 – ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen mit drei Silber-Gold-Minen in Mexiko sowie weiteren Explorations- und Erschließungsprojekten. Im Februar 2021 wurde die erste Dividende ausgezahlt.

MAG Silver – https://www.youtube.com/watch?v=bEaHfDTZ2rg – konzentriert sich auf Nord- und Südamerika und ist am Juanicipio-Silberprojekt, zusammen mit Fresnillo in Mexiko zugange. Ende 2020 wurde mit der Produktion von Erschließungsmaterial begonnen. Weitere Explorationsbemühungen laufen.

