Goldpreis – nicht mehr weit entfernt vom Rekordhoch

Das jüngste Rekordpreis beim Gold liegt bei 2.483 US-Dollar je Feinunze.

Es sind die geopolitischen Querelen, die den Goldpreis antreiben. Die Ukraine ist in Russland eingedrungen und im Nahen Osten brodelt es weiterhin. Die Zinssenkungen der US-Notenbank Fed stehen bevor und so sollte ein neuer Rekordpreis nur eine Frage der Zeit sein. Viele Regierungen setzen verstärkt auf das Edelmetall, um sich abzusichern. Ein Beweggrund, der auch für private Anleger gilt. Jüngstes Beispiel ist Ghana. Gerade wurde in der Hauptstadt Accra die erste kommerzielle Goldraffinerie eröffnet. Gold wird in Ghana seit Jahrhunderten abgebaut und die führenden Goldproduzenten Afrikas streben danach, mehr aus dem Gold, das im eigenen Land produziert wird, zu machen. Nun wird also die Royal Ghana Gold Refinery bis zu 400 Kilogramm Gold täglich verarbeiten.

Anfangs wird das Gold von Klein- und Handwerksbergwerken verarbeitet werden. Dann wird die Royal Ghana Gold Refinery Lizenzen zur Verarbeitung von Großbergwerken erwerben. Die Raffinerie entstand mittels einer Partnerschaft zwischen Rosy Royal Minerals of India und der Zentralbank Ghanas, welche einen 20 %igen Anteil an der Raffinerie hält. Ghanas Regierung hofft so nun den Goldschmuggel eindämmen zu können. Auch sollen die nationalen Einnahmen aus dem Edelmetall gesteigert werden. Zugleich schafft dies auch Arbeitsplätze.

Rund 40 Prozent der weltweiten Raffineriekapazitäten befinden sich in der Schweiz. Dass die Schweiz im Goldhandel eine so bedeutende Stellung besitzt, wurzelt im 19. Jahrhundert, als mehrere Goldraffinerien in der Schweiz gegründet wurden. Auch wenn es im Land keine Goldminen gibt, die schweizerische Nationalbank verfügt über erhebliche Goldreserven und die Schweiz ist das Zentrum des Goldhandels. Gold steht nicht nur bei vielen Regierungen hoch im Kurs, auch private Anleger sollten auf einen gewissen Goldschatz nicht verzichten oder sich mit soliden Werten von Goldunternehmen wie etwa Revival Gold oder Chesapeake Gold eindecken.

Revival Gold – https://www.commodity-tv.com/play/revival-gold-insight-into-the-strategy-to-bring-two-gold-projects-in-the-usa-to-production/ – verfügt in Idaho über die größte ehemals produzierende Goldmine, Explorationsarbeiten laufen. Daneben arbeitet das Unternehmen am Mercur-Goldprojekt in Utah. Auch dort macht das Explorations- und Entwicklungsprogramm gute Fortschritte.

Chesapeake Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-calibre-mining-chesapeake-gold-und-meridian-mining/ – besitzt Gold und Silber in seinem Metates-Projekt in Mexiko. Bei einem weiteren Projekt, dem Lucy-Projekt, ebenfalls in Mexiko gelegen, wurden gerade bis zu gut 5,2 Gramm Gold je Tonne Gestein bei Bohrungen ausgemacht.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

