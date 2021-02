5 BEWÄHRTE Tipps, die Ihnen helfen, Ihre Depression zu beseitigen

In diesem Artikel erhalten Sie 5 BEWÄHRTE Tipps zur Überwindung Ihrer Depression, damit Sie ein glückliches und erfülltes Leben führen können.

Bist du einsam?

Wussten Sie, dass Einsamkeit ein normaler Bestandteil unseres Alltags ist?

Seien wir ehrlich, wir waren alle dort.

Wir werden depressiv, wenn wir unsere Prüfungen nicht bestehen, wenn wir von der Person, die wir lieben, abgelehnt werden oder wenn jemand, der uns sehr nahe steht, stirbt.

Das ist nur ein Teil des Lebens.

Depressionen können jedoch tödlicher sein als bloße Einsamkeit. Dies könnte lebenslange Konsequenzen haben, die Ihr Selbstwertgefühl, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden ruinieren könnten.

Nun, heute ist Ihr Glückstag, denn ich werde Ihnen einige großartige Tipps geben, die Ihnen helfen, die ‚Melancholische Stimmung‘ zu überwinden, damit Sie das MEISTE aus Ihren täglichen Aktivitäten herausholen können.

Nachdem dies gesagt ist, gehen wir zu Tipp 1.

Tipp 1. Bekommst du genug Licht und Sonnenschein?

Wussten Sie, dass mangelnde Sonneneinstrahlung für die Sekretion des Hormons Melatonin verantwortlich ist, das eine entmutigte Stimmung und / oder einen lethargischen Zustand auslösen kann?

Melatonin wird nur im Dunkeln produziert. Es senkt die Körpertemperatur und lässt Sie sich träge fühlen.

Wenn Sie also immer in Ihrem Zimmer eingesperrt sind (mit geschlossenen Vorhängen), ist es schwierig, sich davon abzuhalten, im Bett zu bleiben.

Dies ist der Grund, warum viele Menschen im Winter viel häufiger an Depressionen leiden als in den anderen Jahreszeiten.

Es ist einfach, weil die Nächte länger sind.

Wenn Sie es sich nicht leisten können, etwas Sonnenschein zu bekommen, können Sie Ihr Zimmer jederzeit mit helleren Lichtern aufhellen, um die Dunkelheit auszugleichen.

Oder…

Zur Abwechslung können Sie vor dem Büro zu Mittag essen und am frühen Nachmittag häufig spazieren gehen, anstatt mit dem Auto über kurze Strecken zu fahren.

Die Auswahlmöglichkeiten sind endlos. Es liegt wirklich an dir.

Tipp 2. Beschäftige dich und lass dich inspirieren.

Es ist wahrscheinlicher, dass Sie ein Gefühl der Depression überwinden, wenn Sie sich mit den Aktivitäten beschäftigen, die Sie am liebsten ausführen.

Mach die Dinge, die du liebst.

Wenn Sie wenig Geld haben, können Sie sich auf einfache Dinge einlassen, wie einen gemütlichen Spaziergang im Park machen, Sport treiben, Bücher lesen oder sich an Aktivitäten beteiligen, für die Sie eine Leidenschaft haben und die Sie gerne ausüben würden.

Setzen Sie sich auch ein Ziel.

Egal wie schwierig oder entmutigend das Leben sein kann, bleiben Sie fest und glauben Sie unerschütterlich, dass Sie in der Lage sind, alles zu tun, was Sie sich wünschen.

Mit dieser Art von positiver Einstellung erreichen Sie eine fröhliche Stimmung, um den Blues zu schlagen.

Tipp 3. Machen Sie eine Pause. Lehne Dich zurück und entspanne.

Ich meine es so.

Hören Sie beruhigende Musik, die Sie mögen. Tauchen Sie ein in ein schönes warmes Bad. Machen Sie einfach eine Pause von Ihrer stressigen Arbeitsbelastung und verbringen Sie den Tag damit, die Dinge zu tun, die Sie lieben.

Mit anderen Worten, viel Spaß. Das Leben ist zu kurz wie es ist.

Tipp 4. Pflegen Sie eine gesunde Ernährung und bleiben Sie fit.

Vermeiden Sie Lebensmittel mit viel Zucker, Koffein oder Alkohol.

Zucker und Koffein können Ihnen einen kurzen Moment der Energie geben; aber sie werden später Angst, Spannung und innere Probleme hervorrufen.

Alkohol dagegen ist ein Depressivum. Viele Menschen würden Alkohol trinken, um einfach „ihre Probleme zu vergessen“.

Alles, was sie tun, ist, ihre Bedingungen in diesem Prozess zu verschlechtern.

Wussten Sie auch, dass regelmäßiges Training ein lebenswichtiger Depressions-Buster ist?

Warum fragst du?

Einfach, weil es Ihrem Körper ermöglicht, mehr Endorphine als gewöhnlich zu produzieren.

Endorphine werden manchmal wegen ihrer stressreduzierenden und glücksinduzierenden Eigenschaften als „die glücklichen Chemikalien“ bezeichnet.

Tipp 5. Holen Sie sich ein soziales Leben außerhalb der Arbeit.

Kein Mensch ist eine Insel. Ihr innerer Freundeskreis ist da, um Sie moralisch zu unterstützen.

Wenn Sie Zeit verbringen und sich mit ihnen an lohnenden Aktivitäten beteiligen, können Sie ein sehr befriedigendes Gefühl bekommen.

Und wir alle jetzt … nichts fühlt sich besser an als Gruppenunterstützung.

Und … unterschätze niemals die Kraft der Berührung.

Was ich meine ist … fühlt es sich nicht so gut an, wenn dir jemand auf den Rücken klopft und dir in deinen schwierigsten Zeiten ermutigende Worte gibt?

Umarme oder umarme heute jemanden.

Werden Sie intim.

Stellen Sie enge Beziehungen zu Ihrer Familie und Ihren Freunden her.

Die Liebe und Fürsorge anderer kann Ihr Immunsystem enorm stärken und Krankheiten abwehren.

Das Beste von allem ist, dass Sie ein sichereres und glücklicheres Leben führen.

Probieren Sie jetzt diese 5 Tipps aus und sehen Sie, wie sie sich für Sie auswirken.

