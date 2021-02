American Manganese Inc. bereitet recycelte Kathodenreaktorprodukte für eine unabhängige technische Materialanalyse vor

Surrey (British Columbia), 19. Februar 2021. American Manganese Inc. (TSX-V: AMY | OTC US: AMYZF | FWB: 2AM) (AMY oder das Unternehmen) mit seinem fortschrittlichen und patentierten Recyclingverfahren für Lithium-Ionen-Batterien (RecycLiCo) freut sich bekannt zu geben, dass sein erstes recyceltes NCA-Produkt, das im Kathodenreaktor des Unternehmens hergestellt wurde, für unabhängige analytische Tests vorbereitet und versandt wurde.

Das Kathodenvorläufermaterial ist eine wertvolle Komponente im Batterieherstellungsprozess, da moderne Kathodenchemikalien in fein abgestimmten chemischen Prozessen hergestellt werden, die strenge Anforderungen an chemische Zusammensetzung, Reinheit, Partikelform, Partikelgröße und Gleichmäßigkeit haben. Ziel von American Manganese ist, sicherzustellen, dass das durch das patentierte RecycLiCo-Verfahren hergestellte Kathodenvorläufermaterial diese von den Tier-1-Batterieherstellern erwarteten hohen Qualitätsmaßstäbe erfüllt.

Die verschiedenen Technologien zur Analyse der recycelten Kathodenreaktorprodukte sind:

– Röntgendiffraktionstests (XRD): Identifizierung der Struktur von kristallinen Materialien und Vergleich mit einer idealen Materialreferenz

– Rasterelektronenmikroskopie (REM): Scanning von Proben mit einem Elektronenstrahl, um ein vergrößertes Bild zu erzeugen, das die Partikelmorphologie, die chemische Zusammensetzung und die Ausrichtung von Materialien anzeigt

– Induktiv gekoppelte Plasma-(ICP-)Spektroskopie: Detektion und Messung von Elementen innerhalb einer Probe, um die Materialreinheit zu bestimmen

– Partikelgrößenanalysator: Bestimmung der Größe und Verteilung von Partikeln in einer Probe

Der Kathodenvorläufer ist ein Schlüsselbestandteil im Herstellungsprozess von Lithium-Ionen-Batterien, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese Inc. Die Möglichkeit, mit minimalen Verarbeitungsschritten direkt aus recyceltem Kathodenabfallmaterial für Batteriehersteller fertige Kathodenvorläufer herzustellen, wird ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres Projekts sein.

Das Industrial Research Assistance Program des National Research Council of Canada (NRC IRAP) hat dieses technische Machbarkeitsprojekt, das formell als Synthesis of Cathode Material Precursors from Recycled Battery Scrap [zu Deutsch: Synthese von Kathodenvorläufermaterial aus Batterieabfällen] bekannt ist, unterstützt und finanziert.

Das Unternehmen geht davon aus, mehrere Iterationen von Kathodenreaktortests und Materialanalysen sowohl für NCA- als auch für NMC-Kathodenmaterialien durchzuführen. In diesen Forschungsschritten werden optimale Verarbeitungsparameter wie Temperatur, pH-Wert und Druckkontrolle definiert, bevor Proben an interessierte Dritte ausgeliefert werden. Ergebnisse werden gemeldet, sobald sie vorliegen.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithiumionenbatterien (RecycLiCo) sowie die Produktion von elektrolytischem Manganmetall aus geringgradigen US-Ressourcen gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit hohen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus Abfällen der Lithium-Ionen-Batterieherstellung zu werden.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

Suite 2 – 17942 55 Avenue, Surrey, B.C. V3S 6C8 Kanada

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

