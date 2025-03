GreenKitchen investiert weiter: Schneller und umweltfreundlicher Versand für maximale Kundenzufriedenheit

Lieferung innerhalb 48 Stunden ist ein Wettbewerbsvorteil

Willich, 5.03.2025 – GreenKitchen setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort und investiert weiter in seine beiden zentralen Werte: höchste Kundenzufriedenheit und gelebte Nachhaltigkeit. Mit der Umstellung auf den Versanddienstleister Fiege geht das Unternehmen den nächsten Schritt in Richtung Expansion. Ab sofort wird die wachsende Anzahl an Bestellungen noch schneller und umweltfreundlicher an die Kundinnen und Kunden geliefert.

„Unsere Mission ist es, gesundes und ökologisches Kochen für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen – und das schließt auch einen schnellen, umweltfreundlichen Versand mit ein. Mit Fiege und dem Versandpartner DHL GoGreen können wir unsere Produkte nun noch effizienter und ressourcenschonender liefern,“ erklärt Dr. Alexander Granderath, Gründer von GreenKitchen.

Durch die Zusammenarbeit mit DHL GoGreen garantiert GreenKitchen nicht nur kürzeste Lieferzeiten, sondern bleibt auch seiner nachhaltigen Unternehmensphilosophie treu: Der Versand erfolgt klimafreundlich und vollständig plastikfrei. Damit setzt das Startup neue Maßstäbe für verantwortungsbewusstes Einkaufen und nachhaltigen Genuss.

Markus Schwinge, Gründer von GreenKitchen, ergänzt: „Nachhaltigkeit muss in allen Bereichen gelebt werden – von der Produktentwicklung bis zur Lieferung. Mit dieser Investition in eine optimierte Logistik zeigen wir, dass Wachstum und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können.“

Mit dieser Entscheidung stärkt GreenKitchen seine Wettbewerbsfähigkeit und zeigt einmal mehr, dass wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen müssen. Das Unternehmen bleibt seiner Vision verpflichtet: Hochwertiges, enkelfähiges Kochgeschirr für eine grünere Zukunft – in der Küche und darüber hinaus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Value for Generations GmbH

Herr Alexander Granderath

Hörenweg 26

Willich 47877

Deutschland

fon ..: 01622496535

web ..: https://www.green-kitchen.com

email : alexander.granderath@val4gen.com

GreenKitchen ist ein junges Unternehmen, das hochwertiges, gesunde und langlebige Töpfe und Pfannen entwickelt. Die Produkte sind nicht nur ressourcenschonend hergestellt, sondern auch darauf ausgelegt, kommende Generationen zu überdauern – enkelfähig eben.

