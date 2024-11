Namhafte Unterstützung für GreenKitchen: Unternehmer Thomas Schmidt fördert enkelfähiges Start-up

Startup erhält prominente Unterstützung.

Willich, 20. November 2024 Das Willicher Unternehmen Value for Generations freut sich über wertvolle Unterstützung für seine Marke GreenKitchen: Der Unternehmer, Manager und Investor Thomas Schmidt, der frühere CEO des deutschen Traditionsunternehmens Haniel, unterstützt das junge Unternehmen, das mit „enkelfähigem“ Kochgeschirr neue Standards setzt. Thomas Schmidt, der als Vorreiter des Begriffs „enkelfähig“ gilt, hebt die Bedeutung verantwortungsbewusster Unternehmensführung hervor, die GreenKitchen verkörpert.

Bereits zu seiner Zeit bei Haniel legte Schmidt besonderen Wert auf die langfristige, generationenübergreifende Verantwortung von Unternehmen. Die Idee des enkelfähigen Unternehmertums – also ein Wirtschaften, das ökologische und soziale Verantwortung über kurzfristigen Profit stellt – ist auch der Kern des Konzepts von GreenKitchen. Die Gründer Alexander Granderath und Markus Schwinge, die bereits vor anderthalb Jahren mit Value for Generations die Marke GreenKitchen ins Leben gerufen haben, teilen diese Werte und setzen auf eine verantwortungsbewusste Produktion und hochwertige, langlebige Produkte.

Unternehmertum mit Verantwortung

Thomas Schmidt kennt Alexander Granderath bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Haniel und ist vom Ansatz der GreenKitchen-Gründer beeindruckt: „Der Mut der beiden Unternehmer, kompromisslos auf langlebige, ökologisch sinnvolle Produkte zu setzen, verdient Respekt. Für mich ist das der Inbegriff von echtem Unternehmertum – Verantwortung für die Gesellschaft und kommende Generationen zu übernehmen.“ Schmidt hebt besonders hervor, dass die Produkte von GreenKitchen nicht nur qualitativ und langlebig sind, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Das Erwirtschaften von Profit in Abgrenzung zur Profitgier, also eine Kombination aus Profitabilität und Nachhaltigkeit, ist für ihn essenziell, um das moderne Unternehmertum in der Praxis erfolgreich umzusetzen.

Mit seinem aktuellen Projekt, dem „Enkelfähig Think Tank“, bringt Schmidt gleichgesinnte Unternehmerinnen und Unternehmer zusammen, die ökologische und soziale Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg vereinen wollen. GreenKitchen ist für ihn ein Paradebeispiel dieses neuen Unternehmertums: „Eine unternehmerisch sehr gute Idee, die durch qualitative Exzellenz und wirtschaftliche Nachhaltigkeit besticht. Das ist genau die Art von Unternehmen, die wir brauchen, um ein verantwortungsbewusstes und langfristiges Wachstum zu erreichen, das bleibende Werte schafft – frei von kurzfristiger Gewinnmaximierung.“

Enkelfähig und wirtschaftlich erfolgreich

GreenKitchen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Markt für Kochgeschirr zu revolutionieren. Durch ihre patentierten Innovationen, die hohen Qualitätsstandards und das Engagement für eine ressourcenschonende Produktion haben die Gründer Alexander Granderath und Markus Schwinge bereits wichtige Akzente gesetzt. „Unsere Vision ist es, durch langlebige und hochwertige Produkte einen Beitrag zur Reduktion des Ressourcenverbrauchs im Bereich Kochgeschirr zu leisten“, erklärt Granderath. Dabei ist die Unterstützung durch Thomas Schmidt für das junge Unternehmen ein wichtiger Impuls, um ihre verantwortungsvolle Mission weiter voranzutreiben.

Der enge Austausch mit einem Vordenker für verantwortungsbewusstes Wirtschaften wie Thomas Schmidt eröffnet GreenKitchen neue Möglichkeiten, um ökologische Verantwortung und wirtschaftlichen Erfolg noch stärker zu vereinen. „Wir sind stolz, dass Thomas Schmidt unser Engagement für eine enkelfähige Zukunft unterstützt,“ sagt Markus Schwinge. „Seine Erfahrung und seine Vision eines modernen Unternehmertums geben uns genau die Inspiration, die wir brauchen, um unser Konzept weiter auszubauen und unsere Ziele zu erreichen.“

Das Start-up mit der Marke GreenKitchen wurde vor etwa anderthalb Jahren von Alexander

Granderath und Markus Schwinge gegründet, um eine Lücke im Kochgeschirrmarkt zu schließen: Ein

Angebot von ökologisch sinnvollen und gleichzeitig bezahlbaren Pfannen und Töpfen fehlte bisher

weitgehend. „Die etablierten Hersteller bieten kaum massentaugliche Lösungen an, die wirklich

nachhaltig sind,“ erklärt Markus Schwinge. „Wir möchten zeigen, dass es möglich ist, Verantwortung

für Umwelt und Gesundheit zu übernehmen – ohne Kompromisse bei der Qualität.“

