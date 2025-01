600% Umsatzsteigerung: GreenKitchen beendet 2024 mit beeindruckendem Wachstum

Kochgeschirr Startup sehr erfolgreich in 2024

Willich, 07.01.2025 – Das Start-up GreenKitchen, https://www.green-kitchen.com bekannt für sein enkelfähiges Kochgeschirr, blickt auf ein außerordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Mit einem Umsatzwachstum von 600 Prozent hat das Unternehmen den Proof of Concept seiner enkelfähigen und hochwertigen Produktpalette eindrucksvoll erbracht.

„Unser Wachstum zeigt, dass es eine relevante Nachfrage nach verantwortungsvoll produzierten, langlebigen Pfannen und Töpfen gibt. Wir konnten nicht nur unseren Umsatz signifikant steigern, sondern freuen uns ganz besonders, über das herausragend positive Feedback unserer Kunden“, erklärt Alexander Granderath, Mitgründer von GreenKitchen.

Wachstum und Anerkennung

GreenKitchen hat sich in einen hart umkämpften Markt gewagt und wurde für den Mut belohnt. Die hervorragende Umsatzentwicklung zeigt das Potenzial des jungen Unternehmens und seines enkelfähigen Kochgeschirrs. Neben dem beeindruckenden Wachstum konnte das Unternehmen 2024 wichtige Erfolge feiern, darunter die Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 und

die Markteinführung der ZEN Pan Maxi und der ZEN Pan PURE.

„Das Jahr 2024 war für uns ein echter Meilenstein. Die Resonanz auf unsere enkelfähigen Produkte zeigt, dass unsere Vision von nachhaltigem Unternehmertum genau den Nerv der Zeit trifft“, ergänzt Markus Schwinge, Mitgründer von GreenKitchen (https://www.green-kitchen.com).

Große Pläne für 2025

Für das kommende Jahr hat GreenKitchen ambitionierte Pläne. Neben der Erweiterung der Produktpalette liegt der Fokus auf dem weiteren Ausbau des Geschäfts. „Wir wollen unsere Vision von enkelfähigem Kochgeschirr weiterverbreiten. Wir möchten noch mehr Kunden mit der Güte und der Enkelfähigkeit unserer Produkte begeistern“, so Granderath.

Zudem plant das Unternehmen, seine Produktionsprozesse weiter zu optimieren und zusätzliche Produkte zu entwickeln, um Innovation und Enkelfähigkeit noch stärker zu verbinden. Mit Unterstützung von strategischen Partnern und Investoren sieht GreenKitchen einer vielversprechenden Zukunft entgegen.

„Unser Ziel ist es, weiterhin ein Vorbild für verantwortungsbewusstes Unternehmertum zu sein – wirtschaftlich erfolgreich, ökologisch nachhaltig und gesellschaftlich verantwortungsvoll“, erklärt Schwinge.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Value for Generations GmbH

Herr Alexander Granderath

Hörenweg 26

Willich 47877

Deutschland

fon ..: 070047263372

web ..: https://green-kitchen.com

email : Alexander.Granderath@val4gen.com

Das Start-up mit der Marke GreenKitchen wurde vor etwa anderthalb Jahren von Alexander

Granderath und Markus Schwinge gegründet, um eine Lücke im Kochgeschirrmarkt zu schließen: Ein

Angebot von ökologisch sinnvollen und gleichzeitig bezahlbaren Pfannen und Töpfen fehlte bisher

weitgehend. „Die etablierten Hersteller bieten kaum massentaugliche Lösungen an, die wirklich

nachhaltig sind,“ erklärt Markus Schwinge. „Wir möchten zeigen, dass es möglich ist, Verantwortung

für Umwelt und Gesundheit zu übernehmen – ohne Kompromisse bei der Qualität.“

Pressekontakt:

Value for Generations GmbH

Herr Alexander Granderath

Hörenweg 26

Willich 47877

fon ..: 070047263372

email : Alexander.Granderath@val4gen.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

