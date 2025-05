DITHO mit dem Song : „Sag Vater wie hält man die Zeit an“, in den Charts

Wow Platz 7 der Hitparade , was für eine wunderbare Nachricht .

DITHO ist mit seinen neuen Song “ Sag Vater wie hält man die Zeit an “ in der Dance – Charts Hitparade gleich am ersten Release Tag auf Platz 7 gelandet.

Es macht mich unendlich Stolz, dass ich dank so Weltklasse Fans, es geschafft habe diesen wunderbaren Platz 7 in der Hitparade erreicht habe, sagte DITHO zur Redaktion.

Hier ist der Link zum Song “ Sag Vater wie hält man die Welt an : https://open.spotify.com/intl-de/album/0pgNr4DYpcQw0p9PVx4U0G?si=clg4Rvp3Qe2xpxKEefQh6g

Die Dance-Chart Hitparade Mai 2025 zählt noch die Stimmen bis zum 31.Mai 2025 aus. Wir sind echt gespannt welchen Platz DITHO am ende des Monats hat.

Auch im Juni, Juli und im August wird mindestens ein neuer Song pro Woche erscheinen.

Im September 2025 wird das 2 Album erscheinen und viele Auftritte sind geplant. Täglich erhält das Management von DITHO neue Interview Anfragen oder Einladungen zu Veranstaltungen und Auftritten.

Im nächsten Jahr 2026 wird DITHO auf großer Deutschland Tour gehen. Gespräche mit örtlichen Veranstaltern laufen auf Hochtouren.

Viele neue Fanartikel wie zb. Polo-Shirts, Schlüsselanhänger, Feuerzeuge, Uhren, Flaschenöffner, Tassen, Caps sind über die Webseite neu erhältlich.

Am 07.06.2025 wird das Musikvideo zum Song “ Vater du fehlst mir in jeden Moment “ mit einer großen Crew auf dem Berliner Teufelsberg und an vielen anderen Orten in Berlin gedreht.

Die Redaktion fragt DITHO, ob da noch Zeit für Privatleben ist?

DITHO: Ich liebe die Musik, da blühe ich richtig auf. Meine Lebenspartnerin Nathalie ist ja meist bei Auftritten oder wenn wir im Studio neue Songs produzieren dabei. Ich versuche mindestens am Sonntag Zeit für uns zu haben. Allein meine Katze “ Lucky “ kommt derzeitig zu kurz. Aber ich besteche ihn mit viel Leckerlies :). Danach bin ich wieder der Beste.

Mensch da bahnt sich was ganz großes an. Wir werden DITHO die nächsten Monate begleiten.

Webseite: www.ditho-music.com

Booking oder Anfragen: booking@ditho-music.de

