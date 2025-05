DITHO erobert die Musikwelt

DITHO wird ein Star im Musikbusiness

DITHO mit bürgerlichen Namen Dirk Thomas Meerkamp, geboren in Berlin und derzeitig wohnhaft im Land Brandenburg erobert mit seinen teilweise sehr emotionalen Songs die Musikwelt.

Der Song “ Vater du fehlst mir jeden Moment “ ist besonders emotional ist für mich, da ich dieses Lied für meinen im Februar 2023 verstorbenen Vater geschrieben habe, so DITHO.

DITHO produziert seine Songs alle selber, und handeln von Liebe, seinen Eltern, seinem Sohn und seinem Leben.

Die Songs sind alle zum Mitsingen und bringen gute Laune.

Im Juni dreht DITHO das Musikvideo zum Song “ Vater du fehlst mir jeden Moment „. Ein großes Team wird das Musikvideo produzieren. Ich freue mich drauf, sagte DITHO zur Redaktion.

DITHO ist vor einem Jahr mit seiner Lebenspartnerin aus Berlin ins schöne Land Brandenburg gezogen.

Ich fühle mich so wohl in Brandenburg. Die Mitmenschen sind alle so freundlich zu mir und vor allem erkennen mich langsam meine Fans und ich werde nach einem Autogramm oder nach einem gemeinsamen Bild gefragt, erzählte DITHO erfreut.

Die Karierre von DITHO geht steil nach oben. Erstmals ist er unter der TOP 100 der deutschen Dancecharts einmal mit seinem Album Neuland, aber auch mit der Single : Du machst meinen Traum zur Wirklichkeit. Ich bin so stolz darauf, freut sich DITHO.

Bei TikTok hat DITHO bereits mehr als 120.000 Follower.

Wir wünschen dem Künstler DITHO alles Gute und versprechen weiterhin über diesen wundervollen Künstler zu berichten.

Webseite: www.ditho-music.com

Email: info@ditho-music.de

Link zum Spotify Account von DITHO :

