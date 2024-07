„Llegó el Verano“ von Alessandro Galas erobert die Radiostationen

Sein Lied ist ein großer Radioerfolg

Dieser deutsch-spanische Schlager heißt „Der Sommer ist da“ in gut Deutsch. Der Song hat eine echt feurige Mischung aus deutschen und spanischen Worten, dazu ein wundervoller Rhythmus und gelungene Latino-Melodie. Da wundert es nicht, dass die Radiostationen den Titel in dieser schönen Sommerzeit auch gerne spielen. Denn der Sommer ist auch wirklich da. Auch wenn er manchmal eine Pause macht. Das machen wir Menschen ja auch.

Sommer, Sonne und Strand, dass passt hervorragend zu diesen Lied und Alessandro Galas. Der preisgekrönte lateinamerikanische Musiker und Schauspieler Alessandro Galas, bekannt für seine mitreißende Fusion aus traditioneller südamerikanischer Musik und spanischen Texten, freut sich, seine zweite deutsche Single „Llegó el Verano“ (Der Sommer ist da) kürzlich veröffentlicht zu haben.

Geboren in Paraguay und ausgebildet an der Deutschen Pop Akademie in Hamburg, hat Alessandro seine musikalischen Wurzeln in ein einzigartiges musikalisches Ausdrucksmittel verwandelt, das sowohl das europäische als auch das lateinamerikanische Publikum erreicht.

„Llegó el verano“, ein Lied, das in Text und Komposition von Alessandro Galas stammt, wurde ursprünglich im Jahr 2018 komponiert und nun ins Deutsche übersetzt. Es wurde von dem renommierten Produzenten Carsten Deutschmann produziert. Ein besonderes Highlight des Liedes ist die Flamenco-Gitarre, gespielt vom talentierten Gitarristen Juanito Fernandez, der den Track mit einer eindrucksvollen südländischen Note bereichert. Mit seinem eingängigen Rhythmus und seiner lebendigen Melodie ist das Lied eine Ode an den Sommer und eine Einladung, die Freude und Wärme dieser Jahreszeit zu genießen.

Alessandro, der als einer der besten Rock- und Alternative-Künstler in Spanisch ausgezeichnet wurde und dieses Jahr für acht „The International Red Carpet Awards“ nominiert ist, bereitet sich darauf vor, mit „Llegó el Verano“ erneut die Musikszene aufzuheizen.

Komponist und Texter: Alexander Nebermann

Label und Labelcode: Records DK, LC 797701

ISRC: QZMEP2335115

www.alessandrogalas.de

Quelle: Büro Alessandro Galas

