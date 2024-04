Der neue Schlager von Arno Verano – vorbei ist vorbei

Der neue Flotte Song des Hamburgers

Nach einer längeren Funkstille ist Arno Verano zurück in der Musikszene und präsentiert seine neue Single „Vorbei ist vorbei“. Der Song behandelt das Thema Beziehungsende und wirft die Frage auf, ob die Liebe wirklich vorbei ist.

Trotz des ernsten Themas verbreitet der Song gute Laune und zeigt wahres Hit-Potenzial. Arno Verano thematisiert das Gefühl des Betrugs und die Unsicherheit über die Zukunft einer Beziehung. Er fordert Ehrlichkeit und Klarheit ein und macht deutlich, dass er Lügen und Betrug nicht tolerieren wird.

Mit „Vorbei ist vorbei“ beweist Arno Verano erneut seine musikalische Vielseitigkeit und sein Gespür für aktuelle Themen. Der Song verspricht, ein echter Ohrwurm zu werden und überzeugt stimmlich mehr denn je. Produziert von Toni Hauschild und geschrieben von Jascha Welzel, ist „Vorbei ist vorbei“ ein starker Song mit einer klaren Botschaft.

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).

Der Song ist ab 12.04.2024 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Das Video dazu wird auch am 12. April veröffentlicht und ist dann bei Youtube abrufbar.

Arno Verano – vorbei ist vorbei 3:21 Minuten

Label und Labelcode: Fiesta Records, LC 02000

Text und Musik: Jan Hauke und Jascha Welzel

VÖ-Datum: 12.04.2024

UPC: 04099483016321

ISRC: DEZ922400685

Verlag: Lucile Musikverlag

Quelle: Büro Arno Verano

Promotion- und Presseagentur:

Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz:

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

