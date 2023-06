„Für mich gibt’s nur Dich“ – die neue Single von Arno Verano

Die vierte Single könnte ein Hit werden

Arno Veranos neuste Nummer stammt aus der Feder des Erfolgsautors Dr. Bernd Meinunger, der unteranderem den ESC-Gewinnertitel „Ein bisschen Frieden“ von Nicole geschrieben hat. Aber auch Songs für Andrea Berg und Peggy March und natürlich der Hit „Dschingis Khan“ gehen auf sein Konto. Komponiert hat „Für mich gibt’s nur Dich“ der Österreicher Markus Hölzl, der mit den Schlagerpiloten sowie G.G.Anderson bereits Erfolge gefeiert hat. Durch Zufall ist Markus Hölzl bei YouTube auf Arno Verano gestoßen und spürte gleich, dass eine Zusammenarbeit sehr gut passen würde und so entstand die erste gemeinsame Single „Für mich gibt’s nur Dich“.

Es ist das erste Mal für Arno Verano, dass er den Song eines anderen interpretieren darf. Denn bisher war er nahezu bei all seinen Veröffentlichungen selbst Autor bzw. Komponist.

Der Song stellt eine Liebeserklärung der besonderen Art dar, die tiefgründig und fast schon poetisch ist. So heißt es zum Beispiel: „Du bist mir begegnet, es hat Glück geregnet und ich fühlte du bist mein Herzensmann“. Arno Verano verliebte sich sofort in den Song und konnte durch seinen stimmlichen Wiedererkennungswert den Titel zu Eigen machen.

Für den letzten Schliff zu diesem hochkarätigen Song kam selbstverständlich niemand anderes in Frage als der Bietigheimer Produzent Marvin Trecha, mit dem Arno Verano bereits bei „Ich weiss was du willst“ und „Warum bin ich nur Luft für Dich“ erfolgreich zusammengearbeitet hat. Herausgekommen ist eine brillante und moderne Schlager-Nummer aus dem Hause Trecha, die gute Laune bringt und gleichzeitig den Hörer auf Wolke 7 schweben lässt.

Den Titel werden wir sicher öfter im Radio hören, wobei er sich auch für die Tanzfläche perfekt eignet. Glückwunsch zu diesem tollen Hit!

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).

Der Song ist ab 09.06.2023 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Arno Verano – Für mich gibt´s nur Dich Zeit: 03.14 Minuten

Text: Dr. Bernd Meinunger; Musik Markus Hölzl

Label und Labelcode: Fiesta Records, LC 02000

ISRC: DEZ922300372

VÖ: 9. Juni 2023

Quelle: Büro Arno Verano

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Einführung einer neuen Webseite für KI im Mittelstand: KI-im-Mittelstand.net Generatives KI-CAD-3D-Designstudio „Toggle3D“ von Nextech3D.ai geht live