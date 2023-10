Das neue Lied von Arno Verano – 1000 Jahre Du

Das neue Lied: Schwungvoll und Tanzbar

Wenn es einen Künstler gibt, der den Schlager immer wieder neu für sich entdeckt dann Arno Verano!

Ein Knall der das Leben mal so richtig aufrüttelt. Gefolgt von der bedingungslosen Liebe die ewig währt. „1000 Jahre Du“ – Eine Wahnsinns Nummer die uns der Sänger hier präsentiert. Ein Titel den man am besten ganz laut aufdrehen möchte. Ein Sound, der an die 90er Eurodance Zeit erinnert mit all den Synthesizer und Bässen, ohne ihn jedoch Oldschool klingen zu lassen.

Die Musik stammt aus dem Hause Verano selbst. Den Text steuerte Alexander Scholz hinzu. Produziert wurde der Titel durch Christoph Assmann der schon für Hits von Oli P, Giovanni Zarella oder den No Angeles verantwortlich war.

Eines muss man dem Künstler lassen, seine Musik überrascht und überzeugt immer wieder aufs Neue. Er traut sich seinen Stil und seine Ideen so umzusetzen, dass er sich stets treu bleibt. Und das Ergebnis ist zu 100% Arno Verano. Das, was seine Fans an ihm so schätzen.

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).

Der Song ist ab 06.10.2023 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Arno Verano – 1000 Jahre Du 03:06 Minuten

Musik: Arno Verano, Text: Alexander Scholz

Label und Labelcode: Fiesta Records, LC 02000

Verlag: Lucile Musikverlag

UPC: 04099483011937

ISRC: DEZ922300841

VÖ-Datum: 06.10.2023

Quelle: Büro Arno Verano

