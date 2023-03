STEFANIE SIMON – 1000 Träume weit (Tonero)

Die neue Version des Kulthits

Mit „1000 Träume weit (Tornero)“ hat STEFANIE SIMON einen weiteren beliebten

Schlager-Klassiker überzeugend interpretiert. „Der Titel macht unendlich Spaß und

kommt beim Publikum bestens an.“ strahlt STEFANIE SIMON.

Sound und Arrangement sind wieder modern und druckvoll umgesetzt, so dass der

Song ein Garant für volle Tanzflächen sein wird.

„Der Titel ist schon jetzt einer meiner Lieblingstitel und wird mein Live-Programm

deutlich bereichern!“, ist STEFANIE SIMON überzeugt .

(Label: SUNNY MUSIC G.Grote)

STEFANIE SIMON – 1000 TRÄUME WEIT (Tornero)

Länge: 3:37 Min.

Musik: Marcello Ramoino, Claudio Natili, Ignazio Polizzy Carbonelli

Text: Elio Palumbo

Verlag: Universal Music Italia SRL / Gabric Edizioni Musicali SRL

Label: Sunny Music / LC 07745

ISRC: DEG702302001

C+P: Sunny Music MV Gerhard Grote

EAN: 4056813497489

Mehr Infos über STEFANIE SIMON gibt es im Internet unter www.stefanie-simon.de und bei ihr in den sozialen Medien wie Facebook

Quelle: Büro STEFANIE SIMON

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

