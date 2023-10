Agatha Singer und Elmar Oberlechner – Mio grande amore

Agatha Singer & Elmar Oberlechner veröffentlichen ihren Duett-Titel

„Mio grande Amore“ am 06.10.2023

Agatha Singer aus Deutschland und Elmar Oberlechner aus Südtirol präsentieren mit voller Freude ihren Duett-Titel „Mio grande Amore“. Konform der ersten Zeile des Songs „Hab dich nicht gesucht und doch gefunden“, lernten sich die Beiden durch Zufall, bei einem Auftritt von Agatha im September 2021 in Südtirol, kennen.

Elmar Oberlechner begeistert mit Songs wie „Halt mi“, „Sieben Küsse später“ oder „Mei Land Tirol“.

Agatha Singer hat zwei erfolgreiche Schlager-Alben veröffentlicht (2017 Album „Herzweh“ und 2020 Album „Liebe leben“).

Inzwischen können Agatha & Elmar auf viele gemeinsame Auftritte zurückblicken. Durch die Leidenschaft zur Schlagermusik entstand die Idee, einen Duett-Song aufzunehmen.

Der sehr romantische Song lässt uns an dem Thema Liebe teilhaben. Glücksgefühle im Herz und Schmetterlinge im Bauch hat jeder schon mal verspürt. Und dafür ist ja bekanntlich „Amor“ der Liebesgott verantwortlich. Er spannt seinen Bogen aus und sein Pfeil trifft mitten ins Herz zweier Menschen. „Mio grande Amore“ beinhaltet Liebeserklärungen, welche Agatha & Elmar besonders im Refrain hervorheben:

„Mio grande Amore, ich liebe nur dich

Der beschützende Engel, bist du für mich

Herz an Herz wahre Liebe, für alle Zeit

Unser Traumschloss der Zweisamkeit

Steht längst schon bereit

Hey, mein Engel ti amo, bis zur Unendlichkeit“

Nicht nur die Melodie lädt zum Träumen ein, auch Gänsehaut pur ist beim Hören angesagt. Der lockere Beat und die echten Gitarreneinsätze bestimmen den Sound. Dieser Titel ist wirklich Note für Note ein musikalischer Genuss. „Mio grande Amore“ ist ein Fox-Schlager mit kraftvollen Zeilen und einem schnell eingängigen Refrain, welchen man schon beim ersten Hören sofort mitsingen kann. Ohrwurmpotenzial und Tanzbarkeit sind absolut gegeben. Für den Song hat Agatha selbst zur Feder gegriffen und kreierte mit Elmar die gefühlvolle Melodie dazu. Unterstützung zur Umsetzung der Idee fanden Agatha & Elmar im Tonstudio Chorus Music bei Mario & Christoph.

Zeitgleich erscheint die Fox-Version, arrangiert von Thomas Ortner und für alle Freestyle-Liebhaber der Freestyle-Remix von Rod Berry sowie das offizielle Musikvideo.

Komposition: Agathe Singer & Elmar Oberlechner

Text: Agathe Singer

Produzent: Chorus Music

Arrangement Fox-Mix: Thomas Ortner Tonstudio Tirol

Arrangement Freestyle-Remix: Rod Berry 3fm

Musiklabel: Chorus Pro.Media, Labelcode: 30171

ISRC Radio-Version: AT-C91-23-00018

ISRC Discofox-Version: AT-C91-23-00019

ISRC Freestyle-Version: AT-C91-23-00022

Infos Agatha Singer: agatha-singer.de / Kontakt: agatha@gmx.de

Infos Elmar Oberlechner: elmar-oberlechner.com / Kontakt: elmaroberlechner@hotmail.com

Quelle: Büro Agatha Singer

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Natura Vitalis: Natürliche Vitalstoffe orthomolekular einsetzen Countdown zur Klima-Apokalypse: Die tickende Zeitbombe unter Sibirien