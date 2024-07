Inflation und Rohstoffe

Dass Rohstoffe das Potenzial besitzen als Inflationsschutz zu dienen, zeigen Untersuchungen von Goldman Sachs.

Für ein Festessen am Unabhängigkeitstag mussten dieses Jahr zirka fünf Prozent mehr als im vergangenen Jahr hingeblättert werden. Vergleicht man die Preise dieses Jahr mit den Preisen von vor fünf Jahren, so macht der Preisanstieg gewaltige 30 Prozent aus. So hat es das American Farm Bureau Federation berechnet. Diese Preissteigerungen haben nun einen Einfluss auf die Rohstoffe. Denn, wie Goldman Sachs zeigt, zog ein Anstieg der Inflation um ein Prozent in der Vergangenheit zu einem realen Renditeanstieg von sieben Prozentpunkten für Rohstoffe. Denn in Zeiten steigender Preise halten sich Sachwerte wie Silber, Gold oder Öl besser als Papierwerte.

Im ersten Halbjahr 2024 hatten Silber, Gold und Öl eine hervorragende Performance. Beim Silber macht der Preisanstieg in dieser Zeit etwa 22 Prozent aus. Es ist auch jetzt das vierte Jahr, wo sich Silber im Defizit befindet. So hat denn auch das Silver Institute für dieses Jahr einen rekordhohen Silberverbrauch von 1,2 Milliarden Unzen Silber prognostiziert. Das wäre sogar noch ein Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Ursächlich wirkt hier vor allem der Photovoltaikbereich, der boomt. Dazu kommen steigende industrielle Anwendungen von Silber in vielen Sektoren. Dieses Jahr könnte das Silberdefizit geschätzte 215,3 Millionen Unzen erreichen. Dies sollte den Silberpreis antreiben.

Auch Gold hat bezogen auf seine Preisentwicklung in 2024 bisher geglänzt. Hohe Zinsen und ein starker US-Dollar konnten dieser Entwicklung nichts anhaben. Viele Gründe haben für die Stärke des Goldpreises gesorgt. Man denke nur an die bestehenden geopolitischen Krisen, die starke asiatische Nachfrage, die Stabilität in der Verbrauchernachfrage und den Kaufrausch der Zentralbanken. Goldman Sachs sieht für Ende des Jahres einen Goldpreis von 2.700 US-Dollar je Unze voraus. Da sollten also Werte von Gold- und Silberunternehmen im Depot nicht fehlen.

Im Silberbereich überzeugt MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – mit seiner Beteiligung an der produzierenden Juanicipio-Mine in Mexiko sowie weiteren Projekten.

Bei Gold könnte man auch an ein Royalty-Unternehmen wie Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – denken. Die Gesellschaft ist in Nord- und Südamerika aktiv, besitzt ein schönes Portfolio von Streams und Royalties im Goldbereich.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -) und MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -).

