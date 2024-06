Optimismus für Rohstoffe

Goldman Sachs, globaler Dienstleister, erklärt die Zukunft der Rohstoffe mit seinem „5D-Bullenmarkt“.

Nicht bei allen Rohstoffen, aber bei vielen ist Goldman Sachs optimistisch. Gründe liegen in einem stabilen Nachfragewachstum und bei Gold und Industriemetallen wird ein Aufwärtspotenzial gesehen. Zudem sei die geopolitische Risikoprämie von Öl gesunken. Die Gesamtrenditen bei den Rohstoffen sollen laut dem Finanzdienstleister von 13 Prozent im Jahresverlauf auf 18 Prozent bis zum Ende des Jahres ansteigen.

Zu den „5D-Bullenmarkttrends“ gehört einmal das Phänomen der Desinvestition. Geringe Investitionen in bestimmte Rohstoffe ziehen eine selektive Knappheit nach sich. Zum anderen ist es der Klimawandel und die Dekarbonisierung, die höhere Preise erfordern, um Investoren anzuziehen. Ein dritter Punkt sei eine gewisse Risikominderung („De-risking“) im geopolitischen Bereich, welche die Nachfrage nach Gold und kritischen Rohstoffen unterstützt. Ein weiterer Faktor ist der Bereich Rechenzentren und künstliche Intelligenz, der die Stromnachfrage anheizt. Das fünfte „D“ sind die steigenden Verteidigungsausgaben („Defense spending“). Sie erfordern Metalle.

Hier sollte besonders Kupfer einen starken Bedarfsaufschwung erleben. Bis Jahresende könnte die Tonne Kupfer dann 12.000 US-Dollar kosten. Für den Goldpreis erwartet Goldman Sachs, dass er, durch eine solide Nachfrage angetrieben, auf 2.700 US-Dollar je Feinunze steigen wird. Verantwortlich dafür seien vor allem die Zentralbanken der Schwellenländer und die asiatischen Haushalte. Da sollten sich Investments in Gesellschaften anbieten, die über Gold und Kupfer in ihren Projekten verfügen, so wie Meridian Mining oder Collective Mining.

Meridian Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ – besitzt das Cabaçal-Projekt in Brasilien mit einem aussichtsreiches Kupfer-Gold-Silber-VMS-Vorkommen.

Collective Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/collective-mining/ – hat in seinem Guayabales-Projekt in Kolumbien ein hochgradiges Kupfer-Silber-Gold-Wolfram-Porphyr-System.

