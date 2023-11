Optimismus für den Goldpreis

In den kommenden Monaten wird von vielen mit einer Seitwärtsbewegung beim Goldpreis gerechnet.

Noch immer ist die Lage im Nahen Osten ungewiss. Aber kommt ein Konjunktureinbruch in den USA, tendiert die Inflation weiter nach unten und sinken die Zinsen, sollte der Preis des Edelmetalls ansteigen. Dabei sind kurzfristige Rücksetzer beim Preis immer Einstiegschancen. Langfristig sind die Analysten meist positiv für Gold gestimmt. In den USA sind die Erzeugerpreisindexdaten für Oktober bescheiden ausgefallen, im Vergleich zum September um 0,5 Prozent gefallen. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank in den nächsten Monaten keine Zinserhöhungen mehr verkündet. So haben sich beispielsweise auch die britischen Inflationsdaten verbessert. Für die Verbraucherpreise im Oktober wurde ein Anstieg von 4,6 Prozent errechnet. Im September waren diese noch um 6,7 Prozent gestiegen. Auch hier in Großbritannien wird nun von einem Ende der Zinserhöhungen ausgegangen. Und ein Ende der Zinserhöhungen, besser noch Zinssenkungen sind gut für einen steigenden Goldpreis.

Da Gold keine Zinsen oder Dividenden abwirft, ist die Entwicklung am Anleihemarkt ein bedeutender Einflussfaktor. Relevant ist dabei der Realzins (Nominalzins minus Inflation). Charttechniker sehen beim Goldpreis einen intakten Aufwärtstrend. Hat sich der Preis seit Mitte 2020 nicht viel bewegt, so ist für viele Analysten ein deutlicher Ausbruch des Preises über 2.000 US-Dollar je Unze nur eine Frage der Zeit. Gold könnte also bald das Rekordhoch von 2.072 US-Dollar hinter sich lassen. Investoren sollten sich also rechtzeitig positionieren, etwa mit den Werten gut aufgestellter Goldunternehmen wie zum Beispiel U.S. GoldMining oder Calibre Mining.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – erweitert gerade sein aussichtsreiches Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska.

Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ – wird zusammen mit Marathon Gold zu einem mittelgroßen, wachstumsstarken Goldproduzenten. Der Fokus liegt auf Nord- und Südamerika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

