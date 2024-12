Wie eine alleinerziehende Mutter die Eventbranche erobert

Petra Sarke baute das Unternehmen von kleinen Anfängen auf. Heute unterstützt es über 409 Events jährlich und definiert mit Innovation und Engagement Branchenwerte neu.

Riehen – Von kleinen Anfängen bis hin zu einem Unternehmen mit über 409 supporteten Events jährlich: Petra Sarke, Gründerin und Geschäftsführerin der rmp eventservice gmbh, hat eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Mit viel Engagement, Innovationskraft und sozialem Bewusstsein hat sie nicht nur ein dynamisches Unternehmen aufgebaut, sondern auch die Werte ihrer Branche neu definiert.

Ein Start mit großen Namen

Petra Sarke begann ihre Reise in der Eventbranche 2001 mit einem Praktikum bei der AVO Session in Basel. Hier konnte sie hinter die Kulissen blicken und die Arbeit mit Größen wie Ray Charles und Elton John hautnah miterleben. „Diese Erlebnisse haben meine Leidenschaft für Events geprägt“, erzählt Sarke. Nach Stationen als Projektkoordinatorin und in weiteren Fachbereichen wie medizinische Veranstaltungsplanung und erneuerbare Energien wagte sie 2018 den Schritt in die Selbstständigkeit. Für sie ein notwendiger Schritt: „Als alleinerziehende Mutter hatte ich kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt in Führungspositionen.“

Dieser Mut zahlte sich aus: Heute ist die rmp eventservice gmbh ein dynamisches Unternehmen, das Dienstleistungen für Konzerte, Festivals, Messen und Firmenveranstaltungen in der ganzen Schweiz und im nahen Ausland anbietet.

Muttersein und Unternehmertum – kein Tabu

„Es war nicht immer einfach, aber ich wollte zeigen, dass man auch als alleinerziehende Mutter erfolgreich sein kann“, betont Sarke. Ihre Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie Frauen die gesellschaftlichen Erwartungen und Hindernisse überwinden können. Die Philosophie ihres Unternehmens, „WE ARE ONE – WE ARE RMP“, spiegelt ihre Überzeugung wider, dass Teamgeist und gegenseitige Unterstützung zentrale Werte sind – nicht nur in der Firma, sondern auch in ihrem persönlichen Leben.

rmp eventservice gmbh: Ein Unternehmen mit Herz

Seit ihrer aktiven Rolle in der rmp eventservice gmbh hat Sarke ein Unternehmen geformt, das monatlich bis zu 40 Events und Konzerte unterstützt und saisonal zwischen 50 und 150 Mitarbeitende beschäftigt. Die rmp eventservice gmbh bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, von Messebau bis hin zu großen Open-Air-Konzerten.

Ihre Philosophie „WE ARE ONE – WE ARE RMP“ ist mehr als ein Leitsatz. „Es beschreibt unsere Überzeugung, dass jeder im Team zählt“, betont Sarke. Dieser Ansatz hat ein familiäres Arbeitsumfeld geschaffen, das sich in der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern widerspiegelt.

Unternehmertum und die Herausforderung der Pandemie

„Die Corona-Pandemie war die härteste Zeit in meiner beruflichen Laufbahn“, erinnert sich Sarke. Mit Veranstaltungsverboten und Unsicherheiten kämpfte die gesamte Eventbranche ums Überleben. Auch die rmp eventservice gmbh musste kreative Lösungen finden, um diese schwierige Phase zu überstehen.

„Wir haben unsere Dienstleistungen erweitert, uns auf neue Formate konzentriert und eng mit unseren Partnern zusammengearbeitet, um jede Chance zu nutzen“, berichtet sie. In dieser Zeit entstand auch der Mutmacher-Song „Wahre Helden“, der die Leistungen der „Helden des Alltags“ würdigte.

„Es war nicht nur eine wirtschaftliche Krise, sondern auch eine emotionale Herausforderung“, erklärt Sarke. Der Zusammenhalt im Team halfen ihr, nicht aufzugeben.

„Wahre Helden“: Ein Lied für den Zusammenhalt

Ein besonderer Höhepunkt ihres Engagements war die Veröffentlichung des Songs „Wahre Helden“ während der Corona-Pandemie. Gemeinsam mit der Singer/Songwriterin CARMEN und dem Musiker Stefan Henning entstand ein Mutmacher-Lied, das Menschen in schwierigen Zeiten würdigt. „Dieser Song war unsere Art, Solidarität zu zeigen und Mut zu machen und nicht aufzugeben“, sagt Sarke. Der Song fand große Resonanz und ist ein Symbol für den solidarischen Geist des Unternehmens. Der Song ist immer noch in YouTube ersichtlich.

Eine Erfolgsgeschichte trotz Hindernissen

Trotz der Pandemie gelang es der rmp eventservice gmbh, stark aus der Krise hervorzugehen. Das Resume des letzten Jahres zeigt, wie sich Durchhaltevermögen und Innovationsgeist auszahlen:

409 supportete Events und Konzerte, die meist über mehrere Tage stattfinden und je nach Veranstaltung unterschiedliche Mitarbeiterzahlen erfordern, wurden erfolgreich durchgeführt.

Interne Weiterbildungsprogramme verbesserten die Qualifikationen der Mitarbeitenden.

Das Engagement für Vereine und hilfsbedürftige Menschen wurde weiter ausgebaut.

„Die Pandemie hat uns gelehrt, noch flexibler und kreativer zu werden“, sagt Sarke. Sarke sieht diese Erfolge als Bestätigung dafür, dass eine Organisation und ein unterstützendes Umfeld die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen können.

Innovation trifft Nachhaltigkeit

Petra Sarke hat die Bedeutung von Innovation und Nachhaltigkeit früh erkannt. Investitionen in moderne Software und nachhaltige modulare Messebausysteme sind Teil ihrer Strategie, bis 2030 klimaneutrale Prozesse zu etablieren. „Wir möchten zeigen, dass Qualität und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können“, erklärt sie.

Visionen für die Zukunft

Petra Sarke hat klare Pläne: Neben der Expansion ins Ausland möchte sie die familiäre Unternehmenskultur bewahren und ihre sozialen und nachhaltigen Projekte weiter ausbauen.

„Ich möchte zeigen, dass Erfolg, Mutterschaft und soziale Verantwortung sich nicht ausschließen. Gerade in Krisenzeiten wird deutlich, wie wichtig Zusammenhalt und Innovation sind“, fasst sie zusammen. Ihr Weg zeigt, dass Erfolg und Werte kein Widerspruch sein müssen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

rmp eventservice gmbh

Petra Sarke

Immenbachstrasse 16

4125 Riehen

Schweiz

fon ..: +41 79 935 33 12

web ..: https://www.rmp-org.ch/de/

email : petra.sarke@rmp-org.ch

Die 2016 gegründete rmp eventservice gmbh mit Sitz in Riehen, Schweiz, ist ein Anbieter von Eventdienstleistungen, Ladenbau und Messebau in der Schweiz. Mit einem Team von rund 100 – 150 Mitarbeitenden sind wir in der ganzen Schweiz und im nahen Ausland tätig.und realisieren Projekte von kleinen Events bis hin zu internationalen Messen, Konzerten, Open Airs und Roadshows. Unsere Firmenphilosophie lautet: „WE ARE ONE – WE ARE RMP“ Wir pflegen ein familiäres familiäres Umfeld, das trotz der Größe des Unternehmens den Einzelnen wertschätzt.

Pressekontakt:

rmp eventservice gmbh

Frau Petra Sarke

Immenbachstrasse 16

4125 Riehen

fon ..: +41 79 935 33 12

email : petra.sarke@rmp-org.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues Jahr, neue Stärke: Kampfkunst als Schlüssel zu innerem und äußerem Gleichgewicht Stefan Kühn: Vom theoretischen Werkzeug zum praktischen Erfolg – Beta als Schlüssel zur Portfoliooptimierung