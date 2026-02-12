Volue begrüßt TA Associates als neuen strategischen Investor

Weiteres Wachstum geplant.

Volue, Anbieter von Softwarelösungen für die Elektrifizierung und digitale Energiewirtschaft, gab heute bekannt, dass TA Associates („TA“), eine weltweit führende Private-Equity-Gesellschaft, neben Advent International („Advent“), Generation Investment Management („Generation“) und Arendals Fossekompani als neuer strategischer Investor hinzugekommen ist.

In den letzten 18 Monaten hat Volue eine strategische Transformation durchlaufen, um seinen Fokus auf den Energiesektor zu schärfen. In diesem Zeitraum hat Volue nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten veräußert und in gezielte F&E-Innovationen und strategische Akquisitionen investiert, um das Unternehmen weiter als führenden Anbieter von integrierten Technologielösungen für den Stromhandel und die Stromerzeugung, die Netzoptimierung und die Energie-Marktintelligenz zu positionieren.

Volue ist in einem der derzeit wichtigsten Märkte tätig und bietet Technologien, mit denen Versorgungsunternehmen, Netzbetreiber, Händler und Energieerzeuger die zunehmende Komplexität, Geschwindigkeit und regulatorischen Anforderungen bewältigen und gleichzeitig die Energiewende meistern können. Die Elektrifizierung ist von grundlegender Bedeutung für die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit, insbesondere in einer Zeit, in der die weltweite Energienachfrage erheblich steigt.

Künstliche Intelligenz ist heute ein struktureller Bestandteil moderner Energiesysteme. Durch die Kombination von fundiertem Fachwissen, hochwertigen Zeitreihendaten und missionskritischer Betriebssoftware hat Volue eine KI-gesteuerte integrierte Informationsplattform entwickelt, die darauf ausgelegt ist, die sich wandelnden Anforderungen der Energiemärkte weltweit zu unterstützen.

Die Investition von TA zeugt von einer starken Überzeugung von der Strategie, der Leistung und dem langfristigen Wachstumspotenzial von Volue. Das anhaltende Engagement der bestehenden Aktionäre Advent, Arendals Fossekompani und Generation in Verbindung mit dem Kapital und der Erfahrung von TA bei der Skalierung von Technologieunternehmen stärkt die Fähigkeit von Volue, Innovationen, Expansion und strategische Fusionen und Übernahmen voranzutreiben.

Stephan Sieber trat am 1. Januar 2026 als Chief Executive Officer bei Volue ein. Unter seiner Führung tritt das Unternehmen in die nächste Phase seines fokussierten und beschleunigten Wachstums ein.

„Volue agiert im Zentrum einer der wichtigsten Transformationen unserer Generation. Energiesysteme werden immer komplexer, digitaler und vernetzter. Der Übergang zur Elektrifizierung ist keine Option, sondern grundlegend für die Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaften. Ich glaube, dass Volue ein enormes Potenzial hat, diese Zukunft mitzugestalten. Da ich bereits in der Vergangenheit mit TA zusammengearbeitet habe, kenne ich die Stärke und Zuverlässigkeit, die sie als Partner mitbringen. Ich freue mich sehr, sie neben Advent, Arendals Fossekompani und Generation willkommen zu heißen, während wir unsere Reise beschleunigen“, sagte Stephan Sieber, CEO von Volue.

„Das Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien führt zu einem rapide steigenden Bedarf an fortschrittlicher, KI-gestützter Technologie zur Unterstützung kritischer Entscheidungsprozesse. Wir glauben, dass Volue damit die Position hat, sich zu einem führenden Anbieter von Intelligenz- und Ausführungsschichten auf dem Markt zu entwickeln. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management und unseren Mitgesellschaftern Advent, Generation und Arendals Fossekompani, um Volue auf seinem Weg zu unterstützen“, so Morgan Seigler, Max Cancre und Laurent Indekeu von TA.

Über Volue

Volue, ein Anbieter von Softwarelösungen für die Elektrifizierung und die digitale Energiewirtschaft, bietet eine integrierte Plattform, die den gesamten Energielebenszyklus unterstützt, von Daten und Prognosen über den Handel und die Anlagenoptimierung bis hin zum Netzmanagement. Damit unterstützt Volue seine Kunden, sich in einem immer komplexer werdenden Energiesystem zurechtzufinden. Das Unternehmen bietet marktführende Preis-, Erzeugungs- und Nachfrageprognosen, automatisierten Handel und Marktzugang, Multi-Asset-Optimierung für Wasser-, Wärme-, Batterie-, Wind- und Solarportfolios, einen 24/7-Anlagenbetrieb sowie fortschrittliche Lösungen für Verteilnetzbetreiber, die eine rasche Elektrifizierung und Dezentralisierung bewältigen müssen.

Das Unternehmen mit mehr als 750 Mitarbeitenden, die über 2.500 Kunden in über 40 Ländern betreuen, hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und ist weltweit tätig. Volue unterstützt Energieerzeuger, Händler, Verteilernetzbetreiber und andere Marktteilnehmer dabei, ihre Effizienz zu verbessern, Risiken zu managen und stärkere kommerzielle Ergebnisse auf den globalen Strommärkten zu erzielen.

Über TA

TA ist eine weltweit führende Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Skalierung des Wachstums profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unternehmen in seinen Kernsektoren investiert, darunter Technologie, Unternehmensdienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. TA nutzt seine fundierte Branchenexpertise und seine strategischen Ressourcen und arbeitet mit Managementteams weltweit zusammen, um hochwertigen Unternehmen dabei zu helfen, nachhaltigen Wert zu schaffen. Das Unternehmen hat bis heute 65 Milliarden US-Dollar Kapital aufgebracht und beschäftigt mehr als 160 Investment Professionals in seinen Niederlassungen in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter www.ta.com.

